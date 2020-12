Druhý index PES může sloužit jako manipulační nástroj, pravda je někde uprostřed, míní Grubhoffer

Od středy se mohou nechat lidé zdarma testovat antigenními testy na koronavirus. Zájem je od prvních hodin velký a mnoho zařízení má obsazené termíny až do Vánoc. Antigenní testování není zahrnuto v indexu PES, ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) však již uvedl, že resort chystá alternativní systém. Ten ale podle ředitele Biologického centra Akademie věd Libora Grubhoffera může být zavádějící a stát se manipulačním nástrojem vlády. Praha 15:52 16. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle Libora Grubgoffera prověří hromadné testování připravenost na očkovací kampaň | Foto: Elena Horálková | Zdroj: Český rozhlas

Zájem o antigenní testování je obrovský. Není škoda, že se nedostane na všechny zájemce?

Určitě to škoda je. Bylo by to báječné, kdybychom mohli mít větší soubor výsledků a detailnější snímek o průběhu pandemie. Je to jako na houpačce - po obrovském zájmu o PCR testy v říjnu začal propad a se zavedením antigenních testů se logicky objevil velký zájem. I pro lidi je to mnohem jednodušší metoda.

V čem vidíte jádro zájmu o antigenní testy? Hraje roli i to, že jsou zadarmo?

Zcela určitě. Samozřejmě paralelně běží i propaganda, ke které se hlásím. Antigenní testy považuji za nástroj, který přišel zbytečně pozdě, mohl tu být už na jaře. Měli bychom pak mnohem přesnější představu o procházející pandemii.

Jaký smysl má otestovat polovinu obyvatel? Co se dá z výsledků vyčíst?

Především prověří robustnost testovacích možností. Je to také trénink, abychom si uvědomili, že nás čeká ještě něco mnohem logisticky horšího, což je očkovací kampaň. Když už si teď nevíme rady s plošným testováním antigenními testy, tak v situaci, kdy není připraveno zázemí pro očkování, si nedokážu představit, jak to bude probíhat.

A i ta část, kterou se podaří otestovat, je důležitá pro lokální oblasti nebo pro bezpečnost lékařů, kteří si budou jistí, že nemají promořené čekárny. To je strašně důležité. Nemusíme mít hned přesnou mapu, ale víme, kde testy proběhnou a už z toho se dají dělat závěry.

Druhý index

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) oznámil, že s nástupem testování antigenními testy se budou vyhlašovat dva indexy rizika PES. O čem bude vypovídat to nové číslo založené na antigenním testování?

Tohoto se obávám. Může to být manipulační nástroj k tomu, aby při ekonomických otázkách brala vláda ohled na příznivější čísla. Myslím si, že pravda je někde mezi dvěma hodnotami. Zatímco PCR test zachycuje zbytečně moc špičku ledovce, v níž může být pozitivita, aniž by lidé byli nemocní, antigenní testy zaznamenávají virus a virovou bílkovinu, což je indikace probíhajícího onemocnění. Nebránil bych se, aby byl relevantní rozumný pohled na indikátor umístěný někde mezi obě hodnoty.

Dají se antigenní testy zahrnout do systému tak, že se přičtou k PCR testům, a stanoví se podíl ze všech testů?

Tak jednoduché to není. Ale pevně doufám, že skupina kolegů matematiků, která model vypracovala, je stále v akci.

V nedávném rozhovoru ale jeden z nich Radiožurnálu řekl, že je zatím kvůli zapracování antigenních testů do indexu neoslovil.

Rozhovor jsem poslouchal s mým kolegou panem docentem Luďkem Bercem - a on se právem pozastavuje nad tím, jak je možné, že jejich skupina není na ministerstvu aktuálně potřeba, když se dělají takové zásahy do interpretace protiepidemického systému. Doufám, že se to pohne.