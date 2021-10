Exministr Heger: Epidemie se chýlí k závěru, je třeba vrátit se k základním problémům zdravotnictví

Šíření onemocnění covid-19 v Česku nepřestává zrychlovat a dosluhující vláda se chystá zkrátit platnost PCR i antigenních testů. Chce motivovat občany k očkování. „Jsou to rozumné návrhy a panuje na tom shoda jak mezi politiky z končící vlády, tak těmi, kteří připravují nový program,“ řekl Českému rozhlasu Plus ředitel Biologického centra Akademie věd Libor Grubhoffer. A připomněl, že koronavirová infekce se proměnila na pandemii neočkovaných. Praha 20:04 15. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dosluhující vláda se chystá zkrátit platnost PCR i antigenních testů, podle Libora Grubhoffera je to správné. Ilustrační foto | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Těmi, kdo se zatím na území České republiky očkovat nemohou, jsou děti do 12 let věku. Také proto považuje Grubhoffer za vhodné, aby se vrátilo testování žáků do škol.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Heger: Epidemie se chýlí k závěru, je potřeba vrátit se k základním problémům našeho zdravotnictví

Ideálně v takové podobě, aby co nejméně zatěžovalo žáky i pedagogy. Navrhuje třeba metodu poolingu s rozumnými časovými intervaly.

Podle údajů Asociace ředitelů základních škol se v září dostalo do čtrnáctidenní karantény na 150 tříd, říká prezident asociace Luboš Zajíc, kterému se zamlouvá vládní návrh na zkrácení karantény ze dvou týdnů na jeden.

„Objevují se totiž situace, kdy jsou žáci čtrnáct dní doma, potom se objeví další případ a jsou doma další dva týdny.“ Takové navazování jedné karantény na druhou žáky a studenty dostává do stejné situace, v níž byli při plošném uzavření škol, vysvětluje.

Zvažovaný ministr si poradí

Pokud bude novým šéfem rezortu zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09), o němž se na tento post uvažuje, situaci se mu podaří zvládnout, domnívá se jeho spolustraník a exministr zdravotnictví Leoš Heger.

Musím bohužel konstatovat, že se epidemie covidu nevyvíjí dobrým směrem, řekl ministr Vojtěch Číst článek

Hlavním úkolem nového vedení úřadu bude zjednodušit celou komunikaci, která byla doposud mnohdy nepřehledná, míní Heger. „Epidemie, i když to má jisté peripetie, se chýlí k závěru. Je potřeba se vrátit k základním problémům našeho systému a způsobům, jak je odstraňovat,“ věří.

Libor Grubhoffer stále považuje za důležité rozjet masivní očkovací kampaň: „Ta dosud vlastně vůbec neexistuje.“ A dluhem odcházející vlády je podle něj také to, že se nikdy dostatečně důsledně nepodařilo prosadit protiepidemická opatření.

Poslechněte si celý audiozáznam Tématu dne Renaty Kropáčkové.