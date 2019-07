Dal bych si do zobáčku něco sladkého, psal exžalobce Grygárek lobbistovi Janouškovi. Proč trestu unikl?

Není pochyb o tom, že někdejší náměstek vrchního státního zástupce Libor Grygárek udržoval vztahy s kontroverzními podnikateli a nabízel jim své služby. Jsou náznaky, že za to bral peníze. Neexistují ale důkazy, že v roce 2008 ze známosti pomohl lobbistovi Romanu Janouškovi. A pokud držel ochrannou ruku nad svým známým, podnikatelem Janem Součkem, je takový trestný čin již promlčen. Vyplývá to usnesení soudu, jímž Grygárkovo stíhání zastavil. Praha 6:00 27. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít bývalý náměstek pražského vrchního státního zástupce Libor Grygárek | Zdroj: Profimedia

„Je nepochybné, že obviněný udržoval zcela nadstandartní vztahy s kontroverzními postavami pražského podnikatelského prostředí. Je nepochybné, že jim nabízel své služby a obsah komunikace naznačuje, že za své služby bral peněžní odměnu,“ uvádí na Grygárkovu adresu bezmála 40 stránkové usnesení Městského soudu v Praze. Server iROZHLAS.cz dokument získal s pomocí zákona o svobodném přístupu k informacím a níže ho publikuje.

Soudkyně Zuzana Zápalková argument opírá o odposlechy nasazené kriminalisty na Janouška, lobbistu Ivo Rittiga a jejich spolupracovníky: „Byl zachycen rozhovor, kde neznámý muž říká Romanu Janouškovi, že má člověka, který je na pozici, kde byl Grygárek. ‚Není to Libor Grygárek, není těhle kvalit, ale je dobrej…‘. Ve stejném rozhovoru Janoušek mluví o Grygárkovi ‚že je mu ho líto, že ho má rád‘.“ Tehdejší náměstek podle odposlechů Janouška oslovoval Velký Orle. Posílal mu esemesky typu „Spanilý Orle, malý brhlíček žádá o slyšení“ nebo „Dal bych si do zobáčku něco sladkého“.

Usnesení cituje i z nahrávky v pražském hotelu Ventana, kde se potkával Ivo Rittig se svými blízkými na poradách. Mikrofony v březnu 2012 zachytily diskuzi lobbisty s jeho tehdejším advokátem Davidem Michalem.

‚Bůra Grygárkovi‘

„Mluvili spolu o financování svých obchodních aktivit. Michal říká, že přesně neví, kolik přišlo, počítá to asi na desítku. Rittig se ptá, zda do toho počítá i to, co dávali Grygárkovi. Rittig mu dal bůra za nějaký věci, poté mu Michal poslal dvojku a potom mu osobně dával nějaký prachy asi jedničku a půl,“ uvádí usnesení dnes již známé nahrávky.

Tezi o Grygárkově pomoci Rittigovi podle soudu dokládá také telefonát mezi lobbistou a advokátem Michalem z února 2012. „Mimo jiné, uvádí, že ‚jejich jediná záchrana bude asi ten Grygoš, aby to tam všechno zařídil‘,“ popisuje soudní dokument. A také dodává, že takové jednání tehdejšího náměstka vrchního státního zástupce je nepřijatelné. Pro kauzu, v níž měl Grygárek stanout před soudem, však bezvýznamné.

Kauza jízdenek pro pražský dopravní podnik, Ivo Rittig, Městský soud v Praze, 16.10.2018 | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Úkolem soudu v tomto trestním řízení není zkoumat, zda Grygárek byl poctivým státním zástupcem, zda se nezpronevěřil svému poslání, zda byl člověkem na svém místě. Úkolem soudu není hodnotit jeho osobnost a charakterové vlastnosti, ale pouze posoudit, zda shromážděné důkazy prokazují, že se dopustil žalovaného skutku a zda je tento skutek trestným činem,“ popisuje usnesení.

Kdysi mocného aktéra tuzemské justice obvinili olomoučtí vrchní státní zástupci v roce 2013 ze zneužití pravomoci. Grygárek podle nich nedal v případě Janouška pokyn k objasnění údajného praní špinavých peněz ve Švýcarsku.

Prokuratura tam lobbistovi zmrazila konta se stamilionovými částkami. Kvůli vyšetřování se Švýcaři obrátili na české státní zástupce. Ti ale odpověděli, že žádné podezření kolem Janouška nevyšetřují, Grygárek navíc podle obžaloby nedal pokyn k řádnému objasnění případu. Vyšetřování tak skončilo ještě dříve, než začalo. Podle obžaloby kvůli tomu, že se mocný státní zástupce s Janouškem v té době dobře znal, stýkal se s ním ve volném čase a kvůli tomu ho kryl.

Chybí důkazy

Policie ovšem podle soudu tuto verzi nedokázala důkazně podložit. Nepodařilo se totiž prokázat, že se muži znali již v letech 2008/2009, kdy se na Čechy kolegové ze Švýcarska obrátili. „Grygárek tvrdí, že poznal Janouška až v souvislosti s vyřizováním pojistné události v roce 2010. Nebyl zajištěn žádný důkaz, který by prokazoval opak,“ poukazuje usnesení.

Policie si přitom dala velmi záležet, aby se jí Grygárkovo tvrzení podařilo vyvrátit: vyslýchala jeho rodinu, ale i Janouška a jeho spolupracovníky. Všichni však příběh potvrdili. Pouze jediný svědek vypovídal opačně. Policisté ho vyslýchali ve věznici, kde si odpykával trest za podvody, a on jim potvrdil, že byl u setkání obou mužů před rokem 2010. A to je podle soudu málo.

Roman Janoušek (na snímku z 16. července 2013) požádal o konání hlavního líčení v jeho nepřítomnosti | Zdroj: ČTK

Grygárkovi se tak nepodařilo prokázat motiv, proč by Janouškovi pomáhal. A to je pro případ klíčové: „Soud musí vycházet z verze, kterou předkládá obviněný, to znamená, že se v rozhodné době neznali, ale seznámili se až v květnu 2010, což podporují i shromážděné důkazy.“

Soudkyně Zápalková však poukazuje také na to, že není ani jasné, že Grygárek lobbistovi pomohl. Žádost Švýcarů totiž prošla rukama dalších tří státních zástupců a ti rozhodli stejně:

Všichni souhlasili

„V této souvislosti není soudu úplně jasné, v čem se role Grygárka na vyřízení švýcarské žádosti o právní pomoc liší od ostatních kolegů. Všichni způsob vyřízení schválili. Pouze v případě Grygárka však bylo shledáno pochybení a to tak závažné, že dosahuje intenzity trestného činu. Ostatní nebyli ani kárně postiženi. Tuto disproporci nepovažuje soud za spravedlivou.“

V neposlední řadě poukazuje i na fakt, že Janouškův případ se mezi Švýcary a Čechy řešil na nejvyšší justiční i diplomatické úrovni: účastnily se ho špičky policie, státního zastupitelství. A ty došlo ke stejnému závěru, že Janouška u nás nebylo možné prověřovat, protože se nebylo od čeho „odpíchnout“.

„Nejvyšší autorita – Nejvyšší státní zastupitelství - ústy svého ředitele oddělení závažných ekonomických a finančních trestných činů, po schůzce se švýcarským velvyslancem, vyslovilo právní názor, že v Česku není možné zahájit trestní řízení a požádat o právní pomoc. Soud si pak musí klást otázku, v čem se jednání obviněného Grygárka liší od jednání ostatních státních zástupců, proč je jeho shodné stanovisko a proč právě jen jeho, v rozporu se zákonem,“ podivuje se soudkyně Zápalková.

Obžaloba vinila někdejšího náměstka vrchního státního zástupce také z toho, že zametl kauzu svého přítele – podnikatele a vlivného advokáta Jana Součka. Policie ho vyšetřovala kvůli podvodu se škodou 77 milionů korun. Městský soud se však druhým skutkem věcně nezabýval a rovnou ho škrtl, je totiž podle něj promlčený.

Sám Grygárek pro něj příznivé rozhodnutí soudu nechtěl dlouze komentovat, není totiž pravomocné. Státní zastupitelství proti němu podalo stížnost, a tak se případ přesouvá k Vrchnímu soudu v Praze. Silné a detailnější komentáře si ponechám až po pravomocném osvobození, buď v rámci úvah o ne/odpovědnosti státních zástupců Vrchního státního zastupitelství v Olomouci a o kvalitě jejich práce, anebo při vymáhání náhrady škody vůči státu za rekordně dlouhé nedůvodné trestní stíhání,“ uvedl.

‚Postupovali správně‘

Městský soud se nicméně i přes zastavení trestního stíhání za postup státních zástupců postavil, nemohli podle něj jednat jinak: „Pokud policejní orgán zachytí informace, o tom, že osoba v postavení státního zástupce si sjednává schůzky s kontroverzními osobami, kde se řeší i finanční záležitosti, pokud vyslechne rozhovory typu „mám člověka, který je na pozici, kde byl Libor Grygárek. Není to Libor Grygárek, není těhle kvalit, ale je dobrej…“, pokud z úst Ivo R. zazní slova „ Grygoš to zařídí“ nebo „dostal bůra“ pak je jeho povinností zahájit trestní řízení. Rozhodnutí o zahájení trestního stíhání obviněného tak bylo vydáno zcela správně, důvodně a zákonně.“