Šest let ho stíhali za údajné krytí lobbisty. ‚Silné komentáře si nechám na později,‘ říká exžalobce Grygárek

Obsáhlejší komentáře zatím odmítá. Někdejší náměstek vrchního státního zástupce Libor Grygárek si ale už teď je jistý, že za údajnou pomoc Romanu Janouškovi potrestán nebude. Městský soud šest let trvající Grygárkovo stíhání utnul. Neexistují podle něj důkazy, že více než před deseti lety šel lobbistovi na ruku. Rozhodnutí však ještě musí potvrdit vrchní soud. „Nemám ale sebemenší obavy, že by jej mohl státní zástupce zvrátit," uvedl Grygárek. Praha 12:00 22. července 2019

„Soud dospěl k závěru, že jsem se trestné činnosti nedopustil a zkonstatoval další vady obžaloby. Pozastavil se nad absurdností, nespravedlivostí a nelogičností obžaloby, kterou shledal jako nezpůsobilou k projednání v hlavním líčení. To mu umožnilo rozhodnout už jen na základě dosud shromážděných důkazů takzvaně od stolu,“ popsal serveru iROZHLAS.cz Grygárek svůj pohled na rozhodnutí soudu o zastavení jeho kauzy.

Jednu z kdysi nejmocnějších postav tuzemské justice obvinili olomoučtí vrchní státní zástupci v roce 2013. Grygárek podle nich nedal v případě Janouška pokyn k objasnění údajného praní špinavých peněz ve Švýcarsku.

Tamější prokuratura lobbistovi zmrazila konta s miliardovými částkami. Kvůli vyšetřování se obrátila na české státní zástupce. Ti ale odpověděli, že žádné podezření kolem Janouška nevyšetřují, Grygárek navíc podle obžaloby nedal pokyn k řádnému objasnění případu. Důvod? S Janouškem se v té době podle detektivů dobře znal, stýkal se s ním ve volném čase a kvůli tomu ho kryl.

‚Není důkaz‘

Zde je ale podle soudu zásadní problém obžaloby. „Neexistuje žádný přímý důkaz, který by prokazoval, že Grygárek a Janoušek se na přelomu let 2008-2009, tedy v době, kdy byla vyřizována švýcarská právní pomoc, osobně znali. Grygárek tvrdí, že Janouška poznal až v souvislosti s vyřizováním pojistné události v roce 2010. Nebyl zajištěn žádný důkaz, který by prokazoval opak,” konstatuje usnesení městského soudu, z něhož citoval server Neovlivní.cz.

Chybí tak motiv údajného nezákonného Grygárkova jednání. Oba muži se přitom skutečně přátelili, jak dokazují odposlechy. I soud ve svém usnesení uvedl, že jejich komunikaci považuje za nepřijatelnou. Nahrávky nicméně pocházejí z pozdější doby, a tak podle něj nejsou pro případ relevantní.

Roman Janoušek (na snímku z 16. července 2013) požádal o konání hlavního líčení v jeho nepřítomnosti | Zdroj: ČTK

„Je nepochybné, že obviněný udržoval zcela nadstandardní vztahy s kontroverzními postavami pražského podnikatelského prostředí. Je nepochybné, že jim nabízel své služby a obsah komunikace naznačuje, že za své služby bral peněžní odměnu. Bylo prokázáno, že k těmto kontaktům docházelo minimálně od 16.3.2011. Pro toto řízení je však podstatné, zda se obviněný s Romanem Janouškem znal i na přelomu let 2008-2009. To však ze zajištěných odposlechů nevyplývá,” stojí v usnesení.

Postup schválili

Kromě toho však ani není jasné, jak poukazuje soud, že by Grygárek ve prospěch lobbisty skutečně jednal. Švýcarská žádost totiž prošla rukama dalších tří státních zástupců, přičemž všichni postup schválili.

„Pouze v případě Grygárka však bylo shledáno pochybení a to tak závažné, že dosahuje intenzity trestného činu. Ostatní nebyli ani kárně postiženi. Tuto disproporci nepovažuje soud za spravedlivou,” upozorňuje usnesení z minulého týdne.

Olomoučtí státní zástupci zastavení případu zatím nechtějí komentovat, potvrdili pouze, že proti němu podají stížnost. Definitivní rozhodnutí tak bude na vrchním soudu. Grygárek už ale dává najevo, že pokud verdikt potvrdí, přejde do protiútoku: mimo jiné bude od státu za šestileté stíhání žádat finanční náhradu.

Vymáhání škody

„Silné a detailnější komentáře si ponechám až po pravomocném osvobození, buď v rámci úvah o ne/odpovědnosti státních zástupců Vrchního státního zastupitelství v Olomouci a o kvalitě jejich práce, anebo při vymáhání náhrady škody vůči státu za rekordně dlouhé nedůvodné trestní stíhání,“ předeslal.

Grygárkův případ patří do okruhu kauz spojených s někdejší šéfkou kabinetu premiéra Janou Nečasovou, tehdy Nagyovou. Právě přes vyšetřování tehdejšího mocného státního zástupce se detektivové dostali až k ní. Nečasová si již vyslechla pravomocný rozsudek kvůli zneužívání vojenského zpravodajství, další kauzy týkající se daňových úniků řeší soudy.