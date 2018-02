Zastavte mé trestní stíhání, žádá soud Grygárek. Bývalý žalobce je podezřelý ze zneužití pravomoci

Exnáměstek pražského vrchního státního zastupitelství Libor Grygárek požádal soud, aby zastavil jeho trestní stíhání. Reagoval tak na to, že byl nedávno obžalován ze zneužití pravomoci. Grygárek podle policie pomohl dvěma podnikatelům. Prvním z nich byl lobbista Roman Janoušek, druhým pak bývalý spolumajitel většiny skláren a porcelánek v Česku, vlivný advokát Jan Souček. Vyplývá to z obžaloby, kterou má Radiožurnál k dispozici. Praha 6:00 26. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Někdejší státní zástupce Libor Grygárek | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Brhlíčku“, „Orle“ nebo „Dal bych si do zobáčku něco sladkého...“.

Takto familiárně spolu podle odposlechů komunikovali tehdejší náměstek na pražském vrchním státním zastupitelství Libor Grygárek, tedy jeden z nejvlivnějších mužů v české justici, a lobbista Roman Janoušek.

Policie je nahrála během roku 2011. V té době začala vyšetřovat zjištění Bezpečnostní informační služby (BIS), že Janoušek má vliv na chod pražského magistrátu. Mimochodem, Janoušek měl zřejmě slabost pro ornitologické přezdívky, exprimátorovi Prahy Pavlu Bémovi říkal podle známých nahrávek uniklých v minulosti údajně právě z BIS „kolibříku“.

Policie se snaží odposlechy mezi Grygárkem a Janouškem prokázat, že se oba muži dobře znali a Libor Grygárek tedy měl motiv mu pomáhat. Konkrétně detektivové viní bývalého vysoce postaveného státního zástupce, že pomáhal lobbistovi kvůli kauze, která odstartovala v roce 2008.

Žádné opatření

Tehdy dorazila na pražské vrchní státní zastupitelství žádost švýcarských žalobců o mezinárodní právní pomoc. Tamní policie totiž zablokovala na kontech v přepočtu 200 milionů korun, ke kterým měl dispoziční právo Roman Janoušek. A Švýcaři požádali Česko o pomoc, protože sami nemohli zjistit, odkud peníze pochází.

Jenže Grygárek prý celou kauzu bagatelizoval. „Záměrně neučinil žádná opatření, tedy nedal pokyn policejnímu orgánu ani státnímu zástupci..., aby bylo zahájeno trestní řízení k prověření důvodného podezření ze spáchání trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti,“ píše se v obžalobě.

Podle policie se tedy náměstek na vrchním státním zastupitelství Grygárek provinil tím, že vlastně nedělal nic. A tím způsobil, že švýcarské vyšetřující orgány musely Janouškovi peníze vydat.

„Nezahájení trestního řízení v ČR tak bylo jednou z podstatných příčin toho, že švýcarské orgány naopak rozhodly o zrušení zajištění, čím se peněžní prostředky v celkové hodnotě 197 564 456 korun dostaly do volné dispozice JUDr. Romana Janouška,“ zdůvodňuje olomoucký žalobce Rostislav Bajger, proč Grygárka stíhá.

Jde o fantazii policie, brání se Grygárek

Libor Grygárek považuje obvinění za absurdní a nesmyslné. Nedávno proto podle zjištění Radiožurnálu podal k Obvodnímu soudu pro Prahu 4 podnět k přezkoumání obžaloby, ve kterém žádá zastavení svého stíhání. „Je neuvěřitelné, jaký fantazijní příběh dokázalo Vrchní státní zastupitelství v Olomouci vykouzlit,“ míní Grygárek.

Rozbít se snaží třeba policejní konstrukci, že se s Romanem Janouškem znal už v roce 2008, a proto mu pomáhal. Grygárek tvrdí, že je to „nejnemravnější část obvinění“.

S Janouškem podle svých slov mluvil poprvé až v květnu 2010. A to náhodou, když kamarád jeho syna na jednom večírku rozbil Janouškovi drahý stůl, který byl na terase o patro níž.

„Jednalo se o velmi drahý stůl a já tehdy poprvé vešel s Janouškem do styku, abychom vyřešili náhradu škody,“ tvrdí Grygárek.

Lobbista Roman Janoušek | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Chybějící protokol

Jak policie přišla na to, že se muži znají už od roku 2008, v obžalobě není. Ze spisu nicméně vyplývá, že kriminalisté vychází třeba ze svědectví Jana N., který jim potvrdil, že byl u jednoho setkání obou mužů.

Odposlechy či jiné důkazy o kontaktu Janouška a Grygárka z doby, kdy se řešila Janouškova kauza, kriminalisté podle všeho nemají.

Bývalý státní zástupce ve svém podnětu zpochybňuje kromě samotného vyšetřování, které trvalo více jak čtyři roky, i procesní věci. Tvrdí, že ve spisu chybí některé dokumenty, třeba výslech městské státní zástupkyně Jany Hercegové z roku 2016.

„Z dokumentů, které olomoučtí žalobci poslali na Nejvyšší státní zastupitelství, vyplývá, že Jana Hercegová byla vyslechnuta jako svědek, my jsme o tom nebyli informování, a co hůř, tento protokol se ve spise nenachází,“ řekl Radiožurnálu Grygárkův advokát Tomáš Kaiser.

Pravidelný kontakt

Co je to za výslech a zda skutečně ve spise chybí, se neví. Dozorující státní zástupce Rostislav Bajger se o kauze do doby, než začne soud, nechtěl bavit. „Obviněný se má právo bránit a já si počkám na to, jak rozhodne soud. Vůbec to nebudu komentovat,“ odmítl další dotazy.

Nevyjádřila se ani Jana Hercegová. Mluvčí pražských městských žalobců Štěpánka Zenklová nezvedala telefon a pouze v sms zprávě napsala, že k tomu nebude nic říkat.

Jakou roli v kauze Hercegová hrála a zda je její svědectví pro případ důležité, Grygárkův advokát Kaiser neví.

Kauza za 77 milionů

Její jméno nicméně může souviset s druhým případem, kvůli kterému je Grygárek stíhán a který původně dozorovala právě Hercegová, než se z věci vyloučila.

V roce 2009 totiž začala policie prověřovat vlivného zákulisního hráče a právníka Jana Součka.

Muže, který od konce 90. let spoluvlastnil později zkrachovalý sklářský kolos Crystalex a řadu porcelánek a patřil mu i úspěšný karlovarský Grandhotel Pupp, detektivové před devíti lety prověřovali kvůli podezření, že se dopustil úvěrového podvodu se škodou 77 milionů korun.

Policie se domnívá, že se Grygárek snažil kauzu svého kamaráda Součka zamést pod koberec.

„Zpočátku se snažil, aby předmětná věc nebyla vůbec v trestním řízení prověřována, a následně, když i přesto bylo prověřování dále vedeno, aby byla předmětná trestní věc co nejrychleji odložena,“ píše se v obžalobě.

Grandhotel Pupp, hotel Pupp, Karlovy Vary | Foto: Anna Kottová | Zdroj: Český rozhlas

Konspirační hovory

Grygárek byl se Součkem poměrně hodně v kontaktu. Jen v roce 2009 byli ve spojení nejméně 131krát. A v roce 2012, kdy se vyšetřování Součkovy kauzy chýlilo ke konci, si pravidelně dopisovali o sportu a počasí. Policie je přesvědčena, že vlastně nešlo o sport, ale o konspirační hovory.

Třeba 24. dubna 2012 státní zástupce Vrchního státního zastupitelství Praze Jiří Kubát informoval svého nadřízeného, tedy Grygárka, o tom, jak se bude kauza dál vyšetřovat. A ten samý den Souček psal Grygárkovi: „jak sel golf pocit“, Grygárek mu na to odpovídá „Pracujem na vyraznem vylepseni HCP (handicapu, pozn. red.)“.

Ten den policie Grygárka sledovala a zjistila, že na žádném golfu nebyl a šlo tedy zřejmě o informace o tom, jak vyšetřování Součka pokračuje.

Bez znaleckého posudku

Na konci roku 2012 policie prověřování Součka definitivně odložila. Mimo jiné prý i kvůli tomu, že Grygárek nechtěl, aby policie udělala znalecký posudek na hospodaření firmy Bohemia Crystalex Trading, kde měl Souček podíl.

„Bez znaleckého zkoumání hospodaření předmětné společnosti nemůže policejní orgán dospět k jinému rozhodnutí, než k jejímu odložení,“ píše se v obžalobě.

Kromě toho, že skončilo prověřování, došlo k obratu i v sms zprávách mezi Součkem a Grygárkem. Najednou si už neposílali zprávy o tom, jak je na golfu nebo jestli se vyjasňuje. Souček nechtěl konverzaci komentovat, přes svého mediálního zástupce Karla Samce pouze vzkázal, že se „z právních důvodů nemůže vyjadřovat“.

O kárné provinění nešlo

Grygárek nepopírá, že se se Součkem znal. Odmítá ale, že by mu jakkoliv pomáhal. „Jan Souček je mým dlouholetým známým, což však neznamená, že bych byl nutně vyloučen z vykonávání úkonů trestního řízení,“ brání se.

Faktem je, že Grygárka kvůli kauze už jednou prověřovalo Nejvyšší státní zastupitelství v čele s Pavlem Zemanem. Úřad nakonec rozhodl, že se nedopustil kárného provinění.

„Jestliže jednání nebylo shledáno Nejvyšším státním zastupitelstvím ani jako případné kárné provinění, pak je záhadou, proč o několik let později dospěl olomoucký státní zástupce k názoru, že toto jednání lze označit za trestný čin,“ tvrdí Grygárek.

Tehdy ovšem zřejmě nebylo jasné, jak dobře se Grygárek s advokátem zná. NSZ zkoumalo jen spisový materiál, který Grygárek zpracovával, a ne kupříkladu odposlechy, které právě v té době pořizovala policie.

„Potvrzuji, že Nejvyšší státní zastupitelství na přelomu let 2011 – 2012 prověřovalo možné podezření ze spáchání kárného provinění ve vztahu k JUDr. Liboru Grygárkovi. Jelikož Nejvyšší státní zastupitelství nemá k dispozici podnět, na který v daném dotazu odkazujete, nelze se k tomuto blíže vyjádřit,“ napsal mluvčí úřadu Petr Malý.

Policie Grygárkovi několik let prověřovala příjmy. Zkoumala, jestli neměl majetek v zahraničí - na Seychelách nebo v Abú Zabí. Vždy ale přišly negativní odpovědi.

Stejně tak se detektivům nikdy nepodařilo prokázat, že by k penězům přišel nelegálně, tedy že by dostal nějaké „všimné“ od lobbisty Janouška nebo známého Součka. Grygárek svůj rozsáhlý majetek - dvě vily či byt v galerii Myšák hned vedle Janouška - vysvětloval tím, že peníze získali jeho blízcí při restitucích.

Janoušek ani Souček v kauze obviněni nebyli. Policie zřejmě nezískala důkazy, že by Grygárka přímo ovlivňovali. Janoušek byl odsouzen v jiné kauze, a to za to, že řídil v opilosti.