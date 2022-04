Nemyslím, že Putin blafuje. Od roku 2014 spíš permanentně lže, míní politický geograf Jelen

Jak se pozná, jestli ruský prezident Vladimir Putin blafuje? „Nemyslím, že jde jen o blafování – on prostě permanentně lže,“ odpovídá politický geograf Libor Jelen z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. „Vodítko k tomu odhadnout jeho následující kroky je, že řekne něco v tom smyslu, že nebude útočit na Ukrajinu. V ten moment ve mně začne blikat žárovka,“ říká pro Český rouzhlas Plus. Rozhovor Praha 21:47 14. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Politický geograf uvádí, že podobné jednání Putina sahá k roku 2014. „Od té doby je to permanentní stav, který vysílá do světa. Signály, které bychom mohli dekódovat přesně naopak, než říká,“ vysvětluje.

Libor Jelen připomíná, že například rozhodnutí o použití jaderných zbraní není pouze v jeho kompetenci.

„Respektive může to být jeho rozhodnutí, ale není jediným vykonavatelem.“ Nicméně si nemyslí, že by v tuto chvíli Putin na jaderné zbraně „sáhnul“. „Ale nevylučuji, že může nastat moment, kdy je použije. A to ve chvíli, kdy bude zahnán do kouta, kdy mu vlastně nic jiného nezbyde,“ míní.

Krym nemůže ztratit

Takovým okamžikem ale není současný vývoj ve válce na Ukrajině. „Putin totiž nepřiznává, že prohrává – to opět blafuje. Takže jen mění taktiku, možná improvizuje, mění cíle – to ale je ve válce přípustné.“

„Opravdu bude zahnán do kouta v momentu, kdyby se mu nedařilo dobýt minimálně pozice, které si teď vytyčil – nebo které tak čtu já jako geograf –, a jsou pro něj zásadní. To znamená doněcká a luhanská oblast, přístup ke Krymu. A myslím, že by ta červená čára pro něj byla případná ztráta Krymu,“ popisuje Jelen.

Putin podle geografa možná tuší, že se válku prohrává. „Samozřejmě vidí, že si ekonomicky nevede dobře, ale zároveň nevíme, jestli má ještě něco v rukávu,“ míní.

Podle spekulací, které se v poslední době objevují, se Putin začíná některých svých blízkých spolupracovníků zbavovat. „On má ten dar tahat z nitky, takže dokáže využívat silných a slabých stránek lidí na důležitých pozicích. Taky je dokáže velmi jednoduše odstranit a nahradit jinými. Je to forma, metoda, kterou ve své době používal i Stalin.“

Jelen dodává, že nevíme o tom, že by snad neloajální spolupracovníci měli být eliminováni i fyzicky. „Ale podobný postup nevyvolává žádný odpor u ostatních, protože se bojí.“

Nevíme ale ani to, kdo nastoupil na jejich místa. „Respektive k jakým proměnám v těch strukturách dochází, takže jde zatím jen o odhady. Existují lidé, kteří mají dobré kontakty na tyto složky, to znamená, že například utekli na Západ nebo jsou to zpravodajci, kteří jsou ochotni pouštět určité informace. Takže víme, že se leccos děje, ale nevíme, co má být tím finálním výsledkem.“

„Ale myslím, že narůstá strach. Putin je politik, který pracuje metodou ,rozděl a panuj‘, chcete-li ,cukr a bič‘. Umí manipulovat s domácí i zahraniční politikou. Dokáže manipulovat s lidmi kolem sebe. A právě tím, že odstraní jednoho člověka, tak ukáže sílu – a vystraší ostatní,“ dodává geograf s tím, že se mu tak zdá velmi nepravděpodobné, že se kolem něj dokázala sjednotit nějaká skupina „odporu“.