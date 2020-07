Dozvuk kauzy opencard: šéf soudu svědčil na jeho svatbě, v kárném řízení pak navrhoval jen mírný trest

Když kárný senát před čtrnácti dny řešil případ soudce Alexandera Sotoláře, navrhoval mu jeho nadřízený Libor Vávra jen mírný trest – odvolání z funkce předsedy senátu. Server iROZHLAS.cz nyní zjistil a ověřil, že oba soudce váže bližší vztah, než se dosud veřejně vědělo. Vávra byl totiž svědkem na Sotolářově svatbě. „Během kárného řízení se to nezmiňovalo. Proč by mělo?“ reagoval Vávra, předseda Městského soudu v Praze. Praha 6:00 30. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Libor Vávra, předseda Městského soudu v Praze | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Pražský soudce Alexander Sotolář usedl na kárnou lavici v polovině července kvůli manipulacím s protokoly, jichž se dopustil v ostře sledované kauze opencard. Ministryně spravedlnosti Marie Benešová žádala, aby mu kárný senát odebral talár. Sotolářův šéf Libor Vávra chtěl jen odvolání z funkce předsedy senátu. Nejvyšší správní soud nakonec vyhověl Vávrovi; Sotolář zůstal řadovým soudcem a soudí dál.

Z ne udělal ano, vymýšlel si celé věty. Poslechněte si, jak soudce Sotolář manipuloval v kauze opencard Číst článek

Eva Vorlíčková, jedna z odsouzených v kauze opencard, má za to, že k mírnému verdiktu nad Sotolářem napomohlo Vávrovo přátelství. „Celý soud ví, že Vávra šel dokonce Sotolářově manželce – také soudkyni – za svědka na svatbě, a všichni se tam tím baví,“ říká Vorlíčková.

Vávra, jinak předseda Městského soudu v Praze, nepopírá, že na Sotolářově svatbě svědčil. „Bylo to zhruba před šesti lety, ale přesně si to nepamatuju. Během kárného řízení se to nezmiňovalo. Proč by mělo?“ odpověděl Vávra na dotaz redakce s tím, že nepovažoval za důležité tuto skutečnost před kárným senátem zmiňovat.

Podle Nadačního fondu proti korupci, který kauzu opencard dlouhodobě sleduje, informace o jejich blízkém vztahu během kárného vztahu měla zaznít. „Právě takové osobní vazby pana Vávry i dalších soudců přispívají k tomu, že postoj justice ke kauze je od začátku mimořádně slabý,“ míní právní expert fondu Ondřej Závodský.

soudce Alexander Sotolář | Foto: Václav Šálek | Zdroj: ČTK

Sotolář podle něj nemůže zůstat soudcem. „Člověk, který v neprospěch svých obžalovaných iniciativně vezme zapsaný protokol a vpisuje do něj účelové glosy namířené proti obžalovaným? To je pro mě lump,“ rozčiluje se právník.

Šéf kárného senátu Aleš Roztočil ale nemá o Vávrově roli pochybnosti. „Před kárným senátem to nezaznělo. Jakákoli podjatost je ale podle mě vyloučena. Neměl jsem pocit, že by chtěl Vávra Sotolářovo jednání omlouvat. Kdyby nepodal kárný návrh, mohl Sotolářovi například udělit výtku a tím by byl jakýkoli kárný postih zcela vyloučen,“ míní.

„Nechci tím ale říkat, že dělal něco víc, než byla jeho povinnost. Kárnou žalobu určitě podat měl, protože provinění bylo vážné,“ dodal Roztočil.

Některým soudcům chybí sebereflexe, jejich setrvání ve funkci justici poškozuje, říká soudce Josef Baxa Číst článek

Větší míra tolerance?

Kárný senát ale podle Vávry nebyl vůbec vázaný tím, jakou sankci navrhl. „Pro mě bylo podstatné, abych prokázal vinu kolegy Sotoláře. Respektuji, že kárný zákon oproti třeba trestnímu zákoníku ukládá povinně navrhnout sankci. A to jsem i udělal,“ připomíná Vávra.

Bývalý předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa však v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz řekl, že se Vávra snažil Sotolářovu kauzu omlouvat a rozmělnit. „Nepojmenoval to tím zásadním způsobem, že jeho jednání patří mezi nejhorší soudcovská selhání a že tam není jiná alternativa, než aby přestal soudit,“ řekl v rozhovoru zkušený soudce, který nicméně nebyl součástí kárného senátu.

Baxa má za to, že kárný senát sáhl k nižšímu trestu i kvůli tomu, že ho nepožadoval ani Vávra. „Řekli si, že nebudou papežštější než papež,“ myslí si soudce.

„Na jednu stranu Vávra použil expresivní výrazy jako gigantická ostuda, na druhou stranu ale připomínal zvukový záznam, podle kterého prý mohl každý zjistit, jak to doopravdy bylo,“ doplnil Baxa.

Druhá větev kauzy opencard Soudce Alexander Sotolář ve druhé větvi kauzy opencard dvakrát uznal bývalého pražského primátora Tomáše Hudečka (dříve TOP 09) a další někdejší radní vinnými z porušování povinností při správě cizího majetku. V roce 2012 podle obžaloby neoprávněně zvýhodnili firmu Haguess, tehdejšího vlastníka práv k opencard. Magistrát firmu oslovil jako jedinou v jednacím řízení bez uveřejnění. Vrchní soud oba Sotolářovy rozsudky zrušil. Případ dostala na starost nová soudkyně a radní už jsou pravomocně osvobozeni. Podle nového verdiktu nerozhodli svévolně, ale na základě odborných stanovisek. Sotolář v kauze manipuloval protokoly, do výpovědí svědků a obžalovaných vpisoval v některých případech celé věty, případně obracel význam toho, co řekli. Podle vrchního soudu si tak, zjednodušeně řečeno, pomáhal k tomu, aby výpovědi seděly na skutky, za které obviněné později odsoudil. Manipulací s protokoly se zabývala na základě trestního oznámení Nadačního fondu proti korupci také policie. Sotoláře ale stíhat nebude. Nespáchal podle policistů trestný čin.

Sotolář by měl mít podle Baxy dostatek sebereflexe, aby ve funkci soudce sám skončil. Svým setrváním ve funkci totiž poškozuje dobré jméno justice. Podobný názor má i ministryně spravedlnosti Marie Benešová. „Není to jenom ostuda, je to něco nemyslitelného, co by se vůbec nemělo v justici dít. Totálně ji to znevěrohodňuje,“ řekla ministryně.

Exšéf Nejvyššího správního soudu Baxa přitom připomíná, že soudci mají k vlastním pochybením možná větší toleranci než veřejnost. „Ta se samozřejmě spoléhá na to, že fungujeme bez nějakých postranních úmyslů,“ vysvětluje.

V minulosti sebral kárný senát talár například libereckému soudci Liboru Maxovi kvůli průtahům ve spisech. Za manipulaci se spisem, průtahy a další přečiny odvolal i pražského soudce Romana Čonku.

‚Známe se třicet let‘

Vávra pro iROZHLAS.cz argumentoval tím, že se s většinou soudců zná třicet let. Nejen se Sotolářem. A ministryně to podle jeho slov věděla. Netušila však, že Vávra je Sotolářův blízký rodinný známý, který svědčil na svatbě. „Tuto informaci jsem neměla,“ potvrdila Benešová. „Těžko mohu spekulovat, co všechno mohlo ovlivnit Libora Vávru v jeho postoji k této kauze,“ dodala šéfka resortu.

Vávra se obhajuje tím, že Sotolář čelil kritice už v minulosti, teprve on ale na něj podal kárnou žalobu. „Jediný, kdo žalobu vypracoval, byl právě Městský soud v Praze,“ připomíná.