Dav, který vtrhl do soudní síně, je exces. Radikalizace části společnosti je ale zřejmá, míní soudce

Během soudního jednání v případu bývalé novinářky Jany Peterkové vtrhl do místnosti dav jejích podporovatelů. Skandovali hesla o gestapu a fašistickém státě. „Jde o asociální radikalizaci, která úplně pomíjí ostatní občany tohoto státu," říká k incidentu prezident Soudcovské unie Libor Vávra. Sám se s podobně nepříjemnou situací setkal během své soudcovské kariéry. Do budoucna doporučuje lépe odhadnout kauzy, kdy může k podobným potyčkám dojít. Rozhovor Praha 14:17 31. května 2023

V úterý během soudního jednání o Janě Peterkové vtrhl dav do místnosti a jednání narušil. Mohl byste okomentovat, co si o incidentu myslíte?

Podle mého názoru je to závažná záležitost, spíš z hlediska toho, proč se lidé chovají tak, kdy rozhodně nepomáhají člověku, za kterého zřejmě přišli orodovat. Trošku to celé postrádá smysl. Evidentně budou muset soudy ostražitěji plánovat zabezpečení soudních budov z hlediska kauz, kde může k něčemu podobnému dojít.

Peterková dostala za poplašné zprávy podmínku. Její příznivci vylomili dveře, zasahovala policie Číst článek

Já jsem soudil v podstatě ve vedlejší soudní síni. Vůbec jsme se neslyšeli v důsledků těch mnoha demonstrantů. Je to o ochraně i jiných osob, které se nacházejí na soudu, ať už účastníci jiných řízení, advokáti a tak dále.

To všechno byla podle mě opravdu mimořádná situace. Přitom jsem měl pocit, že justiční stráž se to snažila zvládnout a pak, za pomoci policie, to i zvládla.

Takže do budoucna byste navrhoval lepší kontrolu v soudních budovách?

Stát nemá nekonečné prostředky. Já si myslím, že justiční stráž obecně funguje perfektně. Ti lidé dělají, co mohou. Samozřejmě je jich omezený počet, protože peníze hrají nějakou roli. Ale tady jde spíš o prevenci a rozumným způsobem odhadnout, kde může dojít k podobnému excesu.

To znamená i spolupráci konkrétního soudce nebo soudců, aby včas upozornili justiční stráž, kde můžou předpokládat konání nějaké podobné nátlakové akce, aby případně vedení soudu přijalo nějaká opatření ve spolupráci s policií.

Ale tady nic špatného neproběhlo na soudu prvého stupně, takže nešlo predikovat, že k něčemu takovému, co se stalo včera, vůbec může dojít.

Setkal jste se s něčím podobným během vaší soudcovské kariéry?

Ano. Jako předseda Obvodního soudu pro Prahu 1, to je už 18 let nebo kolik. Bylo to ohledně pečovatelské věci jednoho v té době velmi aktivního, v uvozovkách tatínka, který se soudil o styk s tím dítětem. Do místnosti tehdy vtrhla skupina jeho podporovatelů, která byla početně asi menší, ale byla také velmi agresivní a skončilo to tenkrát potyčkou nejprve s justiční stráží a následně i s policií, takže není pravda, že by se něco takového stalo poprvé.

Radikalizace společnosti

Máte pocit, že je incident náznakem radikalizace společnosti?

Toho se samozřejmě obávám. Proto mluvím o tom, že je potřeba situaci analyzovat a říct, jestli mají být bezpečnostní plány soudu lepší. Ale to je otázka pro taktiky z řad policie, protože kdyby byla přílišná účast ozbrojenců na soudních chodbách, tak by to možná zvyšovalo tu agresivitu taky.

Čili jde o to, abychom se poradili s odborníky, jak tyto excesivní věci zvládat. A pokud možno, aby k nim nedocházelo, a to zejména kvůli lidem, kteří v soudních chodbách jsou. Těch lidí jsou desítky a nemají s touto bandou lidí nic společného.

Dneska se má incident projednávat na vládě. Oslovili vás k poskytnutí komentáře?

Ne, ale já se domnívám, že to spíš bude informace pana ministra ve vztahu k vládě. Nevím. Já jsem s nikým nemluvil, ani s panem ministrem Blažkem jsem nemluvil od včerejška. Určitě následně budou nějaká doporučení směřovat vůči předsedům soudů, aby zlepšili spolupráci s justiční službou.

Já si obecně myslím, že ten systém obecně funguje a že toto opravdu byl exces. Ale jak správně říkáte radikalizace určité části společnosti, a to úplně asociální radikalizace, která zcela pomíjí ostatní občany tohoto státu, tak je očividná. No a asi na to budeme muset nějakým způsobem operativně reagovat jako společnost.

Víte, jak se dál bude řešit situace ohledně lidí, kteří do místnosti vtrhli?

Předpokládám, že policie to řeší, protože těžko tvrdit, že některý z policistů o tom nevěděl. I na sociálních sítích je dostatek záběrů, aby policie začala lidi ztotožňovat, pokud k nim má nějaké informace. Předpokládám, že minimálně vyšetřování bude, protože ten incident samozřejmě policejní šetření vyžaduje.

Soud dnes musel přerušit jednání v případu bývalé novinářky Jany Peterkové. Její podporovatelé vylomili dveře do soudní síně, zasahovala justiční stráž. Soud na Praze 2 měl projednávat její odvolání v případu šíření poplašné zprávy. pic.twitter.com/7u2YqYS5Rq — Newsroom ČT24 (@NewsroomCT24) May 30, 2023