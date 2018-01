Přehled tisku: oprava železničního koridoru i 230 milionů korun na pomoc Libyi

Mladá Fronta DNES

Ze základní školy v Kosmonosech na Mladoboleslavsku odchází učitelka i ředitel. Mladá fronta DNES připomíná příběh kantorky, která se opila při dohlížení na děti v bazénu. Ředitel ženu nechtěl vyhodit bez důkazů, na funkci proto raději rezignoval. Šilhánův odchod vyvolal pozdvižení mezi rodiči, podle nich totiž bývalý ředitel vrátil kosmonoské škole dobrou pověst. Starosta města Jiří Müller z hnutí ANO označil ředitelovu rezignaci za zbytečnou. Školu dočasně vede učitel a zastupitel Milan Petráš, který už učitelku vyhodil.

E15

Lidé mají stále větší zájem o zdravější kávu, regionální speciality nebo polévky. Trendům v gastronomii pro rok 2018 se věnuje deník E15. Letošním tahákem budou podle něj regionální speciality. Lidé kvůli nim budou ochotní cestovat do různých zemí a krajin. Zatímco dříve byla oblíbená italská nebo francouzská kuchyně, letos to vypadá na exotičtější destinace. Deník píše, že příliv turistů se dá očekávat hlavně v Maroku nebo Jižní Koreji.

Regionální Deník

Stát si půjčí miliardy na opravu železničního koridoru, píše Deník. Na půjčce se koncem loňského roku dohodl s Evropskou investiční bankou. Správa železniční dopravní cesty peníze investuje do několika úseků. Opravovat by se měl hlavní železniční tah mezi Děčínem a Břeclaví. Deník píše, že většinou půjde o úseky, které sice v posledních dvaceti letech prošly modernizací, ale zub času se na nich znovu projevuje. Jde například o úseky Velim-Poříčany, Choceň-Uhersko nebo Adamov-Blansko. Trať z Brandýsa nad Orlicí do Ústí nad Orlicí by se naopak měla opravovat poprvé za poslední čtvrtstoletí.

Hospodářské noviny

Magistrát hlavního města pomůže Praze 1 s Nemocnicí Na Františku, píšou Hospodářské noviny. Praha 1 hledala soukromníka, který by se podílel na provozu ztrátové nemocnice. I když teď bude partnerem hlavní město, výběrové řízení dál běží. Opozice už má dostatek podpisů pro vypsání referenda, které by mohlo pronájmu nemocnice zabránit. Spolupracuje přitom s Prahou 7, ze které pochází velká část pacientů nemocnice. Koncesní řízení na 35 let se nelíbí ani magistrátu, radní Radek Lacko z hnutí ANO ho označil za plíživou privatizaci. I proto se hlavní město rozhodlo, že s městskou částí začne o nemocnici jednat.

Právo

Česko pošle dalších 230 milionů na pomoc Libyi, informuje deník Právo. Na projektu zaměřeném na správu hranic a migraci se budou podílet všechny státy Visegrádské skupiny. Ministr vnitra Lubomír Metnar za hnutí ANO teď návrh na financování české účasti v projektu předkládá vládě. Návrh nejspíš projde vládou bez problémů, žádný z ministrů k němu totiž neměl připomínku. Podle ministerstva vnitra je důležité řešit migrační krizi v zemích jejího původu. Cesta z Libye přes Středozemní moře je v současné době nejvytíženější trasou migrantů.

Ekonom

Čeští advokáti se snaží přizpůsobit novým technologiím. Týdeník Ekonom píše, že se Česká advokátní komora chystá vytvořit platformu, která by klientům pomohla sehnat advokáta na internetu. Kromě toho plánuje třeba taky elektronickou matriku. Řada advokátů dnes v on-line světě působí, v zásadě ale na internetu komunikuje jen s klienty, které už zná. Podle Martina Maisnera z představenstva komory bude těžké ověřovat identitu nových klientů a zajistit, aby klient jasně věděl, s kým komunikuje.