Pobřežní stráž: U libyjských břehů se podařilo zachránit 123 uprchlíků. Sedm lidí zemřelo

Plavidlo libyjského námořnictva v úterý zachránilo 123 lidí z potopeného člunu. Nehodu, která se stala v libyjských vodách, ale nejméně sedm lidí nepřežilo. Byly mezi nimi dvě děti, informovala libyjská pobřežní stráž. Tento případ posouvá bilanci úmrtí nebo pohřešovaných uprchlíků v blízkosti Libye od pátku na 180 lidí, uvedla agentura AFP. Tripolis 14:29 3. července 2018

Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) v úterý upřesnila bilanci a oznámila, že letos se ve Středozemním moři na migrační trase utopilo 1405 lidí, v pondělí hovořila o 1000 osobách.

Kapitán lodi libyjského námořnictva sdělil, že jeho plavidlo pomohlo z moře 123 lidem, kteří ztroskotali. Těla pěti lidí, kteří byli po smrti, když pomoc dorazila, se nepodařilo vytáhnout. Na člunu byly nalezeny dvě mrtvé děti.

Zachránění byli dopraveni do Tripolisu, kde mají být umístěni do vazebního střediska.

Minulý týden v pátek byla z moře vytažena těla tří mrtvých dětí, zhruba 100 lidí ze člunu, na němž byli, se pohřešuje. Od neděle je zároveň pohřešováno 63 lidí z lodě, která se potopila u pobřeží západní Libye, uvedla AFP.

Mezinárodní organizace pro migraci v úterý v nové bilanci uvedla, že od začátku roku přišlo ve Středozemním moři o život při pokusu dostat se z Afriky do Evropy 1405 lidí. V pondělí přitom úřad uváděl, že se za první pololetí utopilo přes 1000 lidí. V úterý IOM informoval, že skutečný počet je zřejmě o 40 procent vyšší, než se původně myslelo. Přesto je to stále méně než za totéž období loni, když se v prvním půlroce utopilo 2268 lidí.

Opačný trend v Řecku

Julia Blacková z analytického střediska IOM vyšší počet mrtvých vysvětlila tím, že nejde o nové tragédie, ale o započítání případů, kde byli lidé registrováni jako pohřešovaní a jejichž úmrtí bylo potvrzeno až dodatečně. Jen 19. a 20. června zahynulo při třech nehodách 215 lidí. Nový údaj zahrnuje také 218 lidí utonulých od pátku.

IOM v úterý také konstatovala, že počet lidí, kteří dorazili do Evropy různými trasami přes Středozemní moře, letos významně klesl. Do 1. července to bylo 45 808 lidí, zatímco loni více než dvojnásobek, respektive 100 923. Největší rozdíl pocítila Itálie, kam dorazilo 16 585 lidí. To je o 80 procent méně než za totéž období loni.

Opačný trend ale zažívá Řecko a Španělsko, v prvním případě se počet příchozích zvýšil o 50 procent na 13 507 lidí, ve druhém o téměř 140 procent na 15 426 lidí.