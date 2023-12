Na koho nezbyde postel, ten přečká noc na židli. V mrazivých dnech noclehárny přijmou všechny

Venku v mrazu nikoho nenecháme, shodují se vedoucí jihočeských nocleháren. Lidé bez domova je v chladných zimních dnech vyhledávají stále častěji. Zařízení proto musí navyšovat kapacitu. A když není volná postel, nabízí alespoň teplé židle. V noclehárně města Písku k tomu ještě nedošlo, pro všechny potřebné se zatím našla alespoň matrace. České Budějovice 10:47 6. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kuchyňka v noclehárně pro lidi bez domova v Písku | Foto: Kristýna Barchini | Zdroj: Český rozhlas

„Jsem invalida, epileptik, nikdo mě nechce zaměstnat, tak si chodím vydělávat portrétováním na starý most. A tohle bydlení je pro mě momentálně mnohem lepší než mrznout někde na lavičce,“ říká bezdomovec Dab, který píseckou noclehárnu využívá v posledních dnech velmi často

„Samozřejmě musíte být připraveni na to, že to bydlení je tady lehce komplikované. Je tu víc lidí, ale je tu čisto, útulno a teplo. Můžete si tu vyprat, popovídat, uvařit, je to dobré, když jste na ulici,“ popisuje.

Písecká noclehárna má jeden pokoj se čtyřmi lůžky pro muže a jeden pokoj se čtyřmi lůžky pro ženy. „Naproti mají koupelnu s toaletou. Jsou tady i pračky a sušička pro případ, že by klienti chtěli využít možnost praní a sušení prádla. A vedle mají kuchyňku, kde si můžou večer z nějakých svých surovin uvařit,“ ukazuje vedoucí Dana Vejšická.

Celková kapacita noclehárny je tedy osm míst. „Zájem samozřejmě je, ale volná místa ještě máme. Pokud by se kapacita úplně naplnila, tak nikoho na ulici nenecháme. Můžeme ještě poskytnout takzvané teplé židle, to znamená, že žadatel, na kterého už nezbyde lůžko, může přečkat noc v teple na židli,“ říká vedoucí.

Noclehárna se uzavírá v šest hodin ráno. Klienti ale nemusí hned ven na mráz. „Mohou přejít do denní místnosti, kde si posedí, sní jídlo, které si můžou připravit v kuchyňce, máme tam pro ně i televizi,“ vysvětluje Dana Vejšická.

Pobyt v noclehárně je zpoplatněný. Klienti v Písku aktuálně platí 30 korun za jednu noc.