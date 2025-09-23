Lidé, kteří si vystáli týdenní frontu na parcely, začínají stavět. Sousedské vztahy budují už tři roky
Před třemi lety si vystáli a vyseděli místo v pořadníku, teď už začínají budoucí sousedé ze žďárské ulice stavět. Město tehdy nabídlo stavební parcely za 2300 korun za metr čtvereční a bez aukce. Fronta zájemců se před radnicí začala tvořit už týden před termínem. Nyní jsou pozemky zasíťované a sedmadvacet trpělivých lidí začíná budovat svá nová obydlí.
První patro domu roste pod rukama Lukáše Urbana. „Od září už jsme se pustili do prvního patra zdění. Chtěli bychom do konce roku dát hrubou stavbu, to znamená střechu, okna a přes zimu bychom dělali vnitřky,“ říká pro Český rozhlas Vysočina.
Začínají stavět lidé, kteří si před třemi lety vystáli týdenní frontu u žďárské radnice. Společné zážitky jim pomáhají i při samotné stavbě
„Bydlíme ve Žďáru, ale v bytě, a zvažovali jsme, že bychom si chtěli nějaký domeček postavit. Nechtělo se nám ale jezdit do nějaké vesnice, proto jsme hledali parcelu ve Žďáru. Řadovky byla jediná varianta, museli jsme vyčkat tu frontu,“ vypráví Lukáš Urban.
Jinde se rodiny ve frontě střídaly, Lukášova manželka Michaela měla tou dobou jinou povinnost. „Měli jsme v té době malé miminko, byla jsem s ním doma a manžel stál frontu.“
Frontu připomíná tehdejší rozhlasový záznam: základ pevných sousedských vztahů vznikl už před třemi lety. „Snažíme se to zpříjemnit. Měli jsme tady letní kino, grilovačku,“ říkala tehdy jedna z žen ve frontě. „Myslím, že to byl jeden z nejlepších týdnů v mém životě,“ vzpomíná jeden z čekajících.