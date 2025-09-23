Lidé, kteří si vystáli týdenní frontu na parcely, začínají stavět. Sousedské vztahy budují už tři roky

Před třemi lety si vystáli a vyseděli místo v pořadníku, teď už začínají budoucí sousedé ze žďárské ulice stavět. Město tehdy nabídlo stavební parcely za 2300 korun za metr čtvereční a bez aukce. Fronta zájemců se před radnicí začala tvořit už týden před termínem. Nyní jsou pozemky zasíťované a sedmadvacet trpělivých lidí začíná budovat svá nová obydlí.

Žďár nad Sázavou Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

První patro domu roste pod rukama Lukáše Urbana. „Od září už jsme se pustili do prvního patra zdění. Chtěli bychom do konce roku dát hrubou stavbu, to znamená střechu, okna a přes zimu bychom dělali vnitřky,“ říká pro Český rozhlas Vysočina.

Přehrát

00:00 / 00:00

Začínají stavět lidé, kteří si před třemi lety vystáli týdenní frontu u žďárské radnice. Společné zážitky jim pomáhají i při samotné stavbě

„Bydlíme ve Žďáru, ale v bytě, a zvažovali jsme, že bychom si chtěli nějaký domeček postavit. Nechtělo se nám ale jezdit do nějaké vesnice, proto jsme hledali parcelu ve Žďáru. Řadovky byla jediná varianta, museli jsme vyčkat tu frontu,“ vypráví Lukáš Urban.

Jinde se rodiny ve frontě střídaly, Lukášova manželka Michaela měla tou dobou jinou povinnost. „Měli jsme v té době malé miminko, byla jsem s ním doma a manžel stál frontu.“

Ve Žďáře nad Sázavou kempují lidé před městským úřadem kvůli rezervaci stavebních parcel

Číst článek

Frontu připomíná tehdejší rozhlasový záznam: základ pevných sousedských vztahů vznikl už před třemi lety. „Snažíme se to zpříjemnit. Měli jsme tady letní kino, grilovačku,“ říkala tehdy jedna z žen ve frontě. „Myslím, že to byl jeden z nejlepších týdnů v mém životě,“ vzpomíná jeden z čekajících.

Daniel Zach Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy z domova

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme