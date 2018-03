Lidé mají právo rozhodnout o vystoupení z EU, myslí si Klaus ml. Evropa jsme my všichni, říká Svoboda

Je na místě otevřít debatu o referendu a případném vystoupení České republiky z Evropské unie, nebo podobné úvahy ohrožují budoucnost země? „Poslední týden probíhá jakási kampaň, ve které se všichni vyjadřují ve smyslu, že nikdy nesmíme mluvit ani jednat o vystoupení z Unie. Připomíná to takový Měsíc československo-sovětského přátelství,“ tvrdí poslanec Václav Klaus ml. z ODS. Praha 19:27 28. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Václav Klaus mladší | Foto: Jan Bartoněk

Evropská unie se prý od našeho vstupu zásadně proměnila a podle Klause by měli občané mít možnost se vyjádřit, zda je to pro ně únosné.

Možnost vystoupení by se podle Klause stala akutní, pokud by vstoupilo v platnost nařízení Dublin IV a proti naší vůli nám sem „velmoci začaly lifrovat běžence, které si samy pozvaly a nedokáží je zvládnout“.

Sankce jako domácí násilí

Hrozbu sankcí kvůli neplnění migračních kvót pak připodobňuje k domácímu násilí: „Je to něco, jako když jste bohatí a máte spolu děti, ale manžel vás začíná mlátit. V takové chvíli je slušné, morální a demokratické položit si otázku, zda to stojí za to,“ uvádí Klaus.

Připouští, že czexit by Českou republiku ekonomicky poškodil, může ale nastat situace, kdy o něm budeme muset uvažovat. „V západní Evropě jsou dnes čtvrti, kde panují jiná pravidla a lidé křesťanské víry nejsou příliš vítáni. To je pro mě obrovská hodnota, která je pro mě víc než část majetku. Někdo to vnímá silně, jinému je to lhostejné,“ dodává.

„Jsem demokrat a věřím, že moc pochází z lidu a lidé mají právo rozhodnout o svých životech. Britové se rozhodli vystoupit a je jasné, že kdyby to bylo na médiích a různých eurofeudálech, tak by k žádnému vystoupení nedošlo,“ tvrdí Klaus, který zároveň kritizuje demokratický deficit unie.

Evropa jsme my, ne oni

Podle europoslance Pavla Svobody z KDU-ČSL se Unie snaží tento deficit odstraňovat, například přes přímo volený Evropský parlament. „V demokracii se občas stane, že jste přehlasováni,“ reaguje na námitku ohledně přijetí uprchlických kvót.

Svoboda souhlasí s Klausem, že bezpečnost je na prvním místě, podle něj ale Dublin IV ani dřívější sporné rozhodnutí o kvótách v tomto ohledu Česku republiku nijak neomezují. „Každého jednotlivce teď i v minulosti prověřují české bezpečnostní orgány a jen my rozhodujeme, komu udělit azyl. Strašení pana Klause je ideologický nesmysl.“

Česká republika prý má šanci prosadit své návrhy, pokud budou rozumné, podobně jako se to daří zemím jako Lucembursko nebo Dánsko. „Evropa nejsou oni, to jsme my všichni na evropském kontinentě. Kdo to nepochopil, tak mentálně uvázl v druhé polovině 19. století.“ dodává.

Za Evropskou unii podle Svobody neexistuje alternativa a samotná diskuze o vystoupení nás v očích investorů poškozuje. „Oni u nás jsou proto, že jsme ve středu Evropy a máme bezbariérový přístup na evropský trh. Ostatně japonští investoři se už před časem začali ptát, jestli tu debatu myslíme vážně,“ připomíná.