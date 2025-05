Lidé mohou uctít památku Bartošky v Rudolfinu i Divadle Kalich. Očekává se velký zájem veřejnosti

Lidé mohou projevit soustrast nad úmrtím Jiřího Bartošky 20. května ve Dvořákově síni Rudolfina a od 21. do 31. května v pražském Divadle Kalich. Na obou místech budou umístěny kondolenční knihy. Populární herec a prezident filmového festivalu Karlovy Vary Bartoška zemřel ve čtvrtek 8. května ve věku 78 let. Vstup do Dvořákovy síně bude hlavním vchodem do Rudolfina z náměstí Jana Palacha. Praha 6:30 20. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bartoška hrál v Divadle Kalich v inscenaci Moje hra od ledna 2012, poslední reprízu odehrál v lednu letošního roku (archivní foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Pietní místo bude na pódiu, kde bude také prostor pro květinové dary. Lidé mohou přijít, poklonit se a položit květiny. V předsálí Dvořákovy síně bude umístěno několik kondolenčních knih,“ řekla v pondělí mluvčí karlovarského festivalu Uljana Donátová.

Pořadatelé očekávají velký zájem veřejnosti, která bude mít možnost uctít Bartoškovu památku od 10.00 do 17.00. V Rudolfinu byl Bartoška patrně naposledy na velké veřejné akci, když se tam v sobotu 8. března účastnil slavnostního předávání filmových cen Český lev. Měl nominaci v jedné z kategorií za svou roli v televizním seriálu Smysl pro tumor.

Po skončení akce pro veřejnost bude podle médií v Rudolfinu velké setkání hercových přátel a spolupracovníků. Očekává se účast stovek lidí. Rudolfinum má kapacitu přes 1100 míst. K tomuto setkání však pozůstalí nezveřejňují žádné informace.

Divadlo Kalich poskytne od 21. do 31. května kondolenční knihu pro ty, kdo se nedostanou na poslední rozloučení s Bartoškou v Rudolfinu. Bartoška hrál v Divadle Kalich v inscenaci Moje hra od ledna 2012, poslední reprízu odehrál v lednu letošního roku.

„Je nám ctí umístit na pokladnu Divadla Kalich kondolenční knihu. Je to to poslední, co můžeme pro našeho dlouholetého kolegu a váženého parťáka Jiřího Bartošku i jeho příznivce udělat. Pokladna je přístupná široké veřejnosti, ne pouze majitelům vstupenek do divadla, a to včetně víkendu,“ sdělil v pondělí mluvčí Divadla Kalich Jaroslav Panenka.

Česká televize připravuje na úterý celodenní speciální vysílání věnované poslednímu rozloučení s Bartoškou. Radiožurnál už dříve připravil vzpomínkový sestřih rozhovorů s Bartoškou.

Mluvčí karlovarského festivalu Donátová před časem uvedla, že přípravy letošního ročníku i přes úmrtí prezidenta filmové přehlídky pokračují podle plánu. Festival se uskuteční od 4. do 12. července a letos se bude konat po devětapadesáté. Cenu prezidenta MFF Karlovy Vary za přínos české kinematografii převezme střihač Jiří Brožek.

Bartoška slavil úspěchy na jevišti i před filmovou či televizní kamerou. V posledních letech se prezentoval zejména jako prezident filmového festivalu. Spolu s někdejší uměleckou ředitelkou Evou Zaoralovou a jejich týmem se jim podařilo skomírající přehlídku vrátit mezi elitní filmové akce.