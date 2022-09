Boj vlády s cenami energií není podle lidí dostatečný, občané podle průzkumu kabinetu nedůvěřují

Opatření proti rostoucím cenám energií je aktuálně jedno z nejdiskutovanějších témat. Zatímco zástupci vlády své kroky obhajují, opozice kabinet kritizuje. Co si o tom myslí lidé? A jakou má mezi nimi vláda Petra Fialy důvěru? Český rozhlas si kvůli tomu u agentury Median nechal vypracovat průzkum. Přibližujeme vám část jeho závěrů. Praha 6:00 9. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít S postupem vlády Petra Fialy proti rostoucím cenám energií není spokojeno přes dvě třetiny Čechů, ukazuje průzkum agentury Median pro Český rozhlas (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

S postupem vlády Petra Fialy proti rostoucím cenám energií nejsou spokojeny přes dvě třetiny Čechů. Ukazuje to průzkum agentury Median pro Český rozhlas, kterého se mezi šestým a sedmým zářím zúčastnilo víc než tisíc respondentů.

Převažují mezi nimi voliči opozičních hnutí nebo stran, které se na podzim nedostaly do Poslanecké sněmovny. Průzkum zjišťoval taky to, zda vládě Petra Fialy lidé důvěřují.

Jaké je tedy v Česku zastoupení lidí, kteří kritizují kroky vlády v boji s rostoucími cenami energií?

Možnost „rozhodně nespokojen“ nebo „spíše nespokojen“ uvedlo v průzkumu 71 procent lidí.

Jak už jsme zmínili, tak sem patří hlavně lidé, kteří nevolili strany vládní koalice v podzimních sněmovních volbách.

U příznivců opozičních hnutí ANO a SPD není spokojených 95, respektive 96 procent respondentů. U voličů komunistů je to dokonce 98 procent lidí. A pokud se podíváme třeba na věk, tak nejvíc jsou mezi kritiky zastoupeni lidé od 45 do 59 let.

„Řekl bych, že to může být tím, že je to taková ta aktivnější skupina, které se to může více dotýkat. Jsou to lidi, kteří mají reálný život a budou mít více obavy. Tahle skupina ve velké míře ponese tu zátěž,“ přibližuje důvody ředitel Medianu Přemysl Čech.

S kroky vlády proti zdražování energií je pak podle průzkumu spokojených 22 procent voličů, zejména příznivců vládních stran. Zajímavé ale je, že nespokojených je mezi voliči koalice SPOLU téměř 40 procent. A u lidí, kteří volili Piráty se Starosty, je to skoro polovina.

Vládní opatření

Vláda kvůli zdražování energií přijala několik opatření. Pro domácnosti připravila takzvaný úsporný tarif, díky kterému mají ještě letos dostat čtyři tisíce korun.

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela za hnutí STAN ale už dřív řekl, že se pomoc domácnostem v tomto roce ještě navýší. Kabinet ale plánuje podpořit taky podnikatele nebo veřejné instituce.

„Budeme tady mít jasnou konkrétní pomoc pro domácnosti. Nemocnice, sociální služby, školy, obce, města, kraje budou mít jasnou garanci, že budou mít zajištěné dodávky energií pro příští rok a zároveň tady bude jasná adresná pomoc, která bude garantovat jistotu celému podnikatelskému sektoru,“ říká ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL.

Podle Jurečky taky bude záležet na výsledcích páteční mimořádné evropské rady pro energetiku. Konkrétní návrhy by tak kabinet podle něj měl představit po svém pondělním jednání.

Opozice kroky vlády dlouhodobě kritizuje - buď jako nedostatečné, a nebo, že s nimi vláda přichází pozdě.

Nedůvěra občanů

Dále podle průzkumu Medianu kabinetu nedůvěřuje 55 procent lidí. Opět mezi nimi převažují voliči opozičních hnutí a nebo stran, které se do sněmovny nedostaly.

Naopak důvěru má vláda u 36 procent občanů. Převažují ti, kteří podpořili vládní strany ve sněmovních volbách.

„Oni budou třeba kritičtí a nebudou se vším souhlasit, ale při vhazování lístku budou stejně postaveni do situace, kdy když tohle nepodpoří, tak každý jeden jejich hlas uvolní hlas té druhé strany,“ pokračuje ředitel Medianu Přemysl Čech.

O vyslovení nedůvěry vládě hlasovali poslanci minulý týden, ale neúspěšně.