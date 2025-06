Lidé odklízeli kroupy lopatami. Frýdek-Místek nic takového dlouho nezažil, popisuje primátor Korč

Kroupy ve Frýdku-Místku. Podruhé v tomto týdnu zasáhlo město Frýdek-Místek silné krupobití a přívalové deště. Silný vítr také vyvracel stromy.



Foto: Lenka Diasová, Jana Svobodová pic.twitter.com/UPMSjAh3gb — Události Ostrava (@UdalostiOstrava) June 5, 2025 Část Česka zasáhly ve čtvrtek silné bouřky. Nevyhnuly se ani Frýdku–Místku, kde se potýkali s kroupami, přívalovým deštěm a silným větrem. Podle primátora města Petra Korče (Naše Město F-M) řešili zejména popadané stromy, větve a jedno zasažené auto. „Mám vodu v kanceláři na stole, kterou teď ještě utírám, protože to vyrazilo okno. Takže si znovu tisknu materiály na zastupitelstvo města," řekl pro iROZHLAS.cz primátor Frýdku-Místku k bouřkám. Rozhovor Frýdek-Místek 10:42 6. června 2025

Jak ve čtvrtek situace vypadala? Lidé na sociálních sítích zveřejňovali fotky s kroupami, že se bojí o rozbitá auta.

Bohužel nebylo to příjemné, kroupy byly velké. Bohužel musíme počítat s výkyvy počasí. Mohu jen konstatovat a jsem rád, že neregistruju žádná zásadní zranění, ztrátu na životě nebo něco takového.

Byly to ale kroupy, které dlouho ve Frýdku–Místku nebyly. Na některých místech se to pak odklízelo opravdu lopatami a vím, že byly některé vjezdy do garáží, které měly třeba půl metru krup.

Jaká je vaše osobní zkušenost z bouřky?

Mám vodu v kanceláři na stole, kterou teď ještě utírám, měl jsem mokrou myš a klávesnici, protože to tady vyrazilo okno. To je taková jenom libůstka.

Tisknu si znovu materiály na zastupitelstvo města, které je příští týden. Ale jinak si myslím, že se opravdu nic zásadního nestalo.

Jaká je situace nyní po bouřce?

Nasadili jsme technické služby, zastavili ostatní činnost, všechny volné kapacity jsme nasadili na úklidové čety. Zametají a dolikvidují stromy, které popadaly. Ještě je dobré zmínit, že jsou samozřejmě stromy soukromé, které odstraníme jenom tak, aby se dalo projít, ale potom to je na majitelích těch stromů a pozemků.

Zajistíme to, aby se dalo projít, aby se dalo projet pro cyklostezce, po chodníku, ale pak to bude mít ještě nějaké další pokračování.

Máte už nyní odhady škod?

Určitě vám nejsem schopen říct číslo. Bude to asi ještě předmětem kompletace. Ale na městských společnostech, to jsem si ověřil, žebyly výpadky proudů, vody a tak dále.

Nicméně DISTEP, který distribuuje teplo, neeviduje žádné poškození, žádné zatopení, všechno je obnoveno. To pro mě bylo důležité, protože když byly povodně, tak bylo velké nebezpečí, že se zatopí kolektory na Slezské, a hrozilo, že bude odpojené od tepla celé sídliště. Takže to se teď nestalo.

"Když jsem se prošel po zahradě, tak mi bylo do breku," popisuje David Novák, starosta Sviadnova(FM) škody po krupobití. Odhaduje, že v obci jsou poničené desítky zahrad. "Škody jsou devastující. Zničená zelenina, ovocné stromy. Co nebylo přikryté, je na kaši."@iROZHLAScz — Andrea Brtníková(Čánová) (@AndreaBrtnikova) June 6, 2025