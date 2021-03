Hnutí Lidé Pro nezískalo dost podpisů a nepůjde do voleb. Minář se stáhne z veřejného života

Projekt bývalého předsedy Milionu chvilek pro demokracii Mikuláše Mináře s názvem Lidé PRO končí a podpoří opoziční politické strany. Hnutí nezískalo potřebných 500 000 podpisů a do sněmovních voleb tak kandidovat nebude. Na sociálních sítích to uvedl Minář i bývalý ředitel protikorupční organizace Transparency International David Ondráčka, který s Minářem na projektu spolupracoval. Hnutí to následně potvrdilo i v tiskové zprávě. Praha 9:43 24. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Minář oznámil kromě konce projektu Lidé Pro i odchod z veřejného života | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Dodržíme svůj slib. Nebudeme tříštit politické spektrum další malou stranou. Odstupujeme a podpoříme opoziční demokratické strany. Přesvědčivé vítězství demokratického tábora je totiž pro tyto volby to nejdůležitější,“ napsal Minář na facebook. Dodal také, že se stáhne z politického života. Další čtyři tváře hnutí ale chtějí pokračovat v politické činnosti jiným způsobem.

David Ondráčka

@David_Ondracka Projekt Lidé PRO končí, podpoří demokratické strany. Cíl je rozumná, moderně uvažující a stabilní vláda. Musíme se zbavit Babiše a úpadku, stavět funkční a přívětivý stát, řešit dlouho přehlížené problémy.



Budu dál prosazovat své hodnoty a hledat cesty, ať to nedopadne jako vždy 7 100

„Chápu, že tím nejspíš mnoho lidí zklameme. Rozumím. Avšak slib je slib. Ještě více lidí bychom zklamali jeho nedodržením. Toto rozhodnutí nebylo snadné, věřím však, že bylo správné,“ vysvětlil Minář.

Doplnil také, že ke změně původního odmítavého postoje ke vstupu do politiky ho přinutila účast při demonstraci na Letenské pláni. „Za všech jiných okolností by to nejspíš vedlo k pádu vlády. Ale u nás ne. Proč? Protože i když se za demokracii a proti zneužívání moci postavily statisíce lidí, neviditelná společenská většina dál držela u moci Babišovu vládu. Babiš se protestujícím jen vysmál,“ uvedl.

Nedostatek podpisů

Do konce března chtělo hnutí získat alespoň 100 000 podpisů. Koronavirová pandemie a opatření proti ní znemožnily plánovanou masivní kontaktní kampaň, uvedlo hnutí v tiskové zprávě. Jeho představitelé a dobrovolníci ale dál chtějí přesvědčovat lidi k účasti v říjnových volbách a podpoře aktuální opozice. Lidé PRO také vyzvalo aktivní občany i opoziční strany – Piráty, STAN, ODS, KDU-ČSL a TOP 09, aby svoji pozornost mnohem víc zaměřili na nevoliče, zklamané voliče vládních stran a seniory. Oslovit nevoliče si dávalo za svůj cíl právě končící hnutí.

Podle dalších osobností, které Lidé PRO sdružovalo, a to starostky Peček Aleny Švejnohové, podnikatele Martina Hausenblase, pražské zastupitelky Mariany Čapkové a Ondráčky, je ale možné, že i kdyby koalice zmíněných opozičních stran ustavily příští vládu, na řadu změn v kabinetu složeném z levicových i pravicových stran lze zapomenout.

„Jsme přesvědčeni, že středově-liberální opoziční blok potřebuje v politice partnera, který bude autenticky reprezentovat přehlížené a odstrkované. Pokud o to budou mít zájem, povedeme rozhovory se subjekty, které by takovou platformu mohly vytvořit. Moderní středo-levicové uskupení je podle nás nejlepší způsob, jak posílit opozici proti současnému vládnímu bloku, populistům a extremistům. A hlavně jak doopravdy pomoci lidem,“ poznamenali.