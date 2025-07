Lidé se mohou k poplatkům Českého rozhlasu registrovat i po 30. červnu. Sankce zatím nehrozí

Firmy a podnikatelé se měli do půlnoci registrovat u České televize a Českého rozhlasu. Poplatek budou nově platit podle počtu svých zaměstnanců. Registrováni by měli být online. Účet poplatníka Českého rozhlasu je ale velmi vytížený a dochází k jeho zpomalování. „Sankce nehrozí, lidé se mohou registrovat i po 30. červnu,“ říká Martina Májíček Poliaková, ředitelka strategického rozvoje Českého rozhlasu. Rozhovor Praha 16:05 1. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Z akce Dobrý den Radiožurnálu | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

Podnikatelé si asi oprávněně stěžují, že mají novou povinnost, ale systém, který jim má umožnit tu registraci, nefunguje nebo funguje špatně. Co se tedy stalo?

V současnosti s dodavatelem této služby pracujeme na navýšení serverů, které odbavují právě účet poplatníka. A také řídíme přístup jednotlivých uživatelů, kteří se chtějí registrovat a kteří chtějí udělat nějakou činnost účtu poplatníka.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor o placení rozhlasových poplatků

Je potřeba říct, že náš server je zatížen několiksetkrát víc než za běžného provozu nebo i v průběhu těch dvou měsíců, kdy komunikujeme a kdy velmi vstřícně vysvětlujeme všem podnikatelům a firmám tento účet poplatníka. Tuto mimořádnou situaci řešíme už od čtvrtka a pracujeme na odstranění problémů.

A co tedy těm, co se měli do včerejška registrovat a nepovedlo se jim to, teď doporučujete?

Určitě doporučuji nepanikařit. Můžou se pohodlně registrovat i po 30. červnu, kdykoliv se na ten účet poplatníka dostanou. Už v současnosti mám informaci, že zájemci by měli být průběžně odbavováni.

Je také samozřejmě možné nás informovat v rámci standardní komunikace datovou zprávou nebo e-mailem. Každopádně nejvhodnější způsob je účet poplatníka na webu. My věříme, že ty serverové kapacity se co nejdřív navýší tak, aby se všichni mohli registrovat.

Pro podnikatele se mění způsob úhrady rozhlasového poplatku. Určuje ho počet zaměstnanců i vozidel Číst článek

Ale určitě je tedy důležité držet na paměti, že právnické osoby a fyzické osoby podnikající, zvláště ty, které mají do 25 zaměstnanců, se můžou pohodlně registrovat i později. Český rozhlas je nijak neplánuje sankcionovat za to, že se neregistrují v daném termínu.

Každopádně ale nějaké sankce těm, co se nestihli registrovat do úterý a v pondělí a úterý jim to nešlo, zatím nehrozí?

Ne, určitě nehrozí. Pro nás jako Český rozhlas jsou sankce vždycky až ta úplně poslední možnost. Vždy všem, na které máme kontakt, tak posíláme nejdřív několik upozornění.

Častá otázka je, proč se mají registrovat i ti, co mají méně než 25 zaměstnanců, když nebudou platit nic. Není to zbytečná byrokracie?

Souvisí to se změnami v zákoně. Zákon opravdu určuje, že všichni podnikatelé a všechny firmy, které používají vlastní rozhlasový přijímač, se musí registrovat. Což znamená, že i ty do 25 zaměstnanců, které ale potom spadnou do nulového pásma, takže potom Českému rozhlasu a České televizi platí nula.