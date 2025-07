Lidé se po letech dostanou k vodní nádrži Lubina v Trojanovicích. Na podzim tudy povede cyklostezka

Po čtyřiceti letech se lidem zpřístupní vodní nádrž Lubina v Trojanovicích na Novojičínsku. Přehrada patřila k frenštátskému dolu a tak je za plotem. Obec plánuje, jak místo zpříjemní a upraví k trávení volného času. Už na podzim tam povede cyklostezka, zjistil Český rozhlas Ostrava. Trojanovice (Moravskoslezský kraj) 8:23 23. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zavřená brána | Foto: Tereza Schwarz | Zdroj: Český rozhlas

„Jak se postavila přehrada, tak to bylo možná dva roky, co si já pamatuju, ke koupání, ale pak to oplotili. Voda je sice čistá, ale šíleně studená. Protože to má i v největších horkách přítok z lesa, který je strašně chladný,“ vzpomíná pamětník pan Jaroslav u plotu nepřístupné vodní nádrže.

Zatím dvouhektarová přehrada patří státnímu podniku Diamo. Obec je domluvená na převodu, ještě ho ale musí schválit vláda. Mezitím podél nádrže vzniká cyklostezka, popisuje nezávislý starosta Jiří Novotný: „Stavba je bez ohledu na převody majetku. My tam máme i separé smlouvu na to, že kdyby náhodou nedopadl tento převod, tak my odkoupíme pozemky, na to, ať tam ta cyklostezka může být.“

V příštím roce by mohly začít úpravy břehů. Budou se kácet smrkové monokultury, vysazovat byliny a vzniknou tu nové tůně. „Opravdu se soustředíme na to, aby vodní nádrž měla přírodě blízký charakter. Spíš chráníme živočichy, kteří tam jsou a ti cyklisté by je mohli nějak ohrožovat, proto je přesuneme do vzdálenější lokality. Budujeme tam nějaké nové tůně, abychom je dostali od hráze,“ říká projektová manažerka obce Ivana Petruchová.

Využití důlního areálu shrnuje projekt Cérka. V plánu je i výstavba univerzitního centra. V budoucnu by v Lubině proto mohli třeba plavat studenti tělovýchovy, vysvětluje starosta Jiří Novotný: „Projektujeme univerzitní centrum, kdy i sportovci to chtějí využívat pro vzdělávání učitelů, jak pro přírodovědce, tak pro sportovce, takže hledáme nějakou vyváženost toho, aby to fungovalo.“

Úpravy okolo vodní nádrže vyjdou na 20 milionů korun, obec bude žádat na projekt o dotace.

Cedule, zakazující vstup k vodní nádrži Lubina v Trojanovicích na Novojičínsku. | Foto: Tereza Schwarz | Zdroj: Český rozhlas