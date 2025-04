Lidé se rozloučili se zesnulým papežem Františkem. Při mši zaplnili katedrálu sv. Víta

Obřad zahájily údery zvonu, který se rozezněl ve svatovítské katedrále i 21. dubna, v den, kdy papež František zemřel ve věku 88 let.

„Mše nebude pojata úplně jako requiem (zádušní mše) vzhledem k tomu, že papež zemřel ve velikonoční dny, takže bude mít spíše slavnostní ráz,“ řekl před zahájením mluvčí Arcibiskupství pražského Jiří Prinz.

Arcibiskup Okolo před svým projevem poděkoval všem zástupcům církví, náboženských společenství, českého politického života i veřejnosti za projevené výrazy soustrasti. Jmenovitě pak ve svatovítské katedrále přivítal prezidenta Petra Pavla a připomněl, že premiér Petr Fiala (ODS) odcestoval na papežův pohřeb do Říma.

Na pohřeb z Česka odletěli také přední představitelé katolické církve. Zúčastní se ho kardinál Dominik Duka s pražským biskupem Zdenkem Wasserbauerem, olomoucký arcibiskup Josef Nuzík a biskup královéhradecké diecéze Jan Vokál.

Ostatní biskupové včetně pražského arcibiskupa Jana Graubnera zůstali v Česku. V každé diecézi se uskuteční zádušní mše za zesnulého papeže a ti, co neletí do Říma, by se jich měli účastnit nebo je přímo sloužit.

Arcibiskup Okolo přítomné rozesmál svoji poznámkou, že zesnulý papež František vždy kněžím říkal, aby jejich proslovy byly krátké a aby nenudili posluchače. „Papež František byl pro nás morálním hlasem, mužem hluboké pokory, který se nebál řešit i kontroverzní témata,“ uvedl apoštolský nuncius v České republice.

Papež František v pondělí podle jeho lékaře Sergia Alfieriho zemřel bez bolestí a v posledních okamžicích života netrpěl. Příčinou smrti hlavy katolické církve byla mozková mrtvice. V sobotu se ve Vatikánu za účasti mnoha světových státníků a zhruba 170 zahraničních delegací uskuteční papežův pohřeb. Očekává se účast více než 200 000 lidí.

Česká biskupská konference ve svém prohlášení vyzvala věřící v České republice k modlitbě za církev, která vstupuje do období, během něhož není obsazen církevní úřad (sedisvakance), a za kardinály, kteří se připravují na volbu nového papeže.