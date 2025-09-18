Lidé si mohou na Hradě prohlédnout korunovační klenoty. Tradice vystavování sahá do první republiky

Na Pražském hradě si lidé od čtvrtka mohou prohlédnout české korunovační klenoty. Ve Vladislavském sále je od 9.00 do 17.00 otevřená výstava s názvem Poklad v temnotě, a to do pondělí 29. září. Návštěvníkům představí osud královských insignií za druhé světové války, od jejíhož konce letos uplynulo 80 let. Vstup na výstavu je zdarma a není možné si rezervovat vstupenky.

Naposledy bylo možné slavnostní insignie vidět před rokem

Na Pražském hradě si lidé od čtvrtka budou moct prohlédnout české korunovační klenoty | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Výstava byla v úterý a ve středu přístupná školám. Za dva dny ji podle tiskového mluvčího hlavy státu Vojtěcha Šeligy navštívilo 6210 žáků a studentů se svými vyučujícími z 230 tříd napříč Českou republikou.

‚Měl je na sobě Karel IV. a my jsme tak blízko.‘ České korunovační klenoty si jako první prohlédli školáci

O každoročním vystavování slavnostních insignií rozhodl loni prezident Petr Pavel.

V loňském roce klenoty, které patří k nejvýznamnějším symbolům české státnosti a mají nevyčíslitelnou hodnotu, zhlédlo přes 46 tisíc návštěvníků.

Souprava českých korunovačních klenotů zahrnuje svatováclavskou korunu, královské žezlo, královské jablko, kožená pouzdra na ně, podušku pod korunu a korunovační plášť s doplňky.

Ve Vladislavském sále jsou však k vidění také materiály z fondů a sbírek Archivu prezidentské kanceláře, Správy Pražského hradu a Fotoarchivu ČTK, písemné prameny, dobové fotografie i předměty jako například bedna používaná k převozu klenotů.

Na Pražském hradě 

V jižních zahradách teď stojí zhruba 50 lidí, kteří tu čekají. Úplně poslední je školní skupina. Jsou to děti ze ZŠ Květnového vítězství z pražských Hájí,“ popsal po osmé ranní reportér Radiožurnálu Ľubomír Smatana.

„Bezpečnostní kontrola je poměrně důkladná. Podívají se všem do batohu, musí všechno vyndat, to zabere u každého třeba půl minuty,“ dodal. 

Na Pražském hradě si lidé od čtvrtka budou moct prohlédnout české korunovační klenoty | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

Na Pražském hradě byly korunovační klenoty do loňska vystaveny od vzniku samostatné České republiky osmkrát. Dvakrát za úřadování prezidentů Václava Havla i Václava Klause, čtyřikrát za Miloše Zemana.

Tradice vystavování sahá do první republiky, první veřejná výstava klenotů se uskutečnila v roce 1929 při příležitosti 1000. výročí smrti svatého Václava. Klenoty byly zpřístupněny i po skončení druhé světové války roku 1945, dvakrát v 50. letech, v přelomovém roce 1968 i za normalizace.

