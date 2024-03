Lidé v Brandlíně musí brát vodu z vlastních studní, ty jsou ale často na suchu

„Jdeme v kolejích, kde by na jaře měly být louže, ale nejsou. Tady je evidentně příčina,“ říká starosta Tučap Pavel Novák u prameniště vody. Kvůli kůrovcové kalamitě je tady ale holina a krajina přišla o schopnost zadržovat vodu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Po stopách vody u Tučap na Táborsku šel Jan Kopřiva

Ta pak schází i ve studnách místních obyvatel. „Spodní voda klesá. My máme kopanou studnu a přes léto hospodaříme se zhruba osmdesáti centimetry vody, takže dvakrát týdně chodím kontrolovat, jestli můžeme vyprat, jestli můžeme pustit myčku a podobně,“ popisuje Miloslav Cásek.

„Jakmile studnu takzvaně vycucneme, jsou potřeba tři dny na to, aby se naplnila na úroveň, kdy se zvedne plovák a můžete znovu čerpat. Ve chvíli, kdy je to jediný zdroj vody, tak na toalety a podobně se musí tahat voda z rybníčka a nezbývá než čekat, až se doplní voda do studny,“ dodává.

Jediným řešením je napojit se na jihočeskou vodárenskou soustavu. Radnice už má podle starosty Pavla Nováka zpracovaný projekt, ke kterému se připojily další obce. „Vzhledem k tomu, že dneska voda chybí v celém regionu, rozhodli jsme se s kolegy starosty udělat takzvaný páteřní přivaděč. Povede z Myslkovic dvanáct kilometrů až do Chotěmic a jednotlivé obce jednotlivé se budou napojovat,“ uvádí.

Lidé v Brandlíně rozhodnutí vybudovat vodovod vítají. „To je asi nejlepší zpráva za poslední desetiletí, protože bez vody je to pravdu těžké. Zažili jsme období, kdy jsme byli týden bez vody, a to pak přemýšlíte, kam se pojedete vykoupat, jestli do fitka, ke známým a podobně,“ komentuje Miloslav Cásek.

Náklady na výstavbu vodovodu mají podle projektu dosáhnout 60 milionů korun. Obec chce při financování využít dotaci.