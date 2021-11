Jihlavská nemocnice řeší podvody při očkování. Lidé si vezmou certifikát, před podáním vakcíny odejdou

Nepoměr byl personálu centra podezřelý, tak se na něj zaměřil. Tento týden pak v centru odhalili další čtyři případy, které považují za podvod, napsal iDnes.cz.

„Lidé například řekli, že potřebují jít na toaletu a zpátky na aplikaci vakcíny se už nevrátili. Zaznamenali jsme dokonce, že klient přišel na samotnou aplikaci a nabízel sestřičce, aby nemusel být očkován,“ popsala pro Český rozhlas Vysočina mluvčí Nemocnice Jihlava Monika Zachrlová.

Nemocnice kvůli tomu zvýšila počet pracovníků v očkovacím centru, aby byl dohled nad očkovanými větší. „Zvažujeme podání trestního oznámení na lidí, kteří to provedli. Přemýšlíme, jestli je to nějaké padělání listiny, řeší to náš právník,“ dodala Zachrlová.

Zdravotníci se podle ní setkali i s tím, že jim lidé v očkovacím centru nabízeli úplatek za to, že očkovací látku vylijí a nepodají.

Na Vysočině je podle informací na stránkách ministerstva zdravotnictví ke dni 11. 11. 2021 vykázaných 578 536 dávek očkování.