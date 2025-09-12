Lidé v Karviné uctili památku tragicky zemřelých horníků. Naposledy v době, kdy se černé uhlí dobývá
Odcházíme... s hlavou vztyčenou! Tak se jmenuje nová venkovní výstava fotografií ze života horníků na Karvinsku. Byla otevřená společně s pietní vzpomínkou na havíře, kteří už z podzemí nevyfárali. Naposledy v době, kdy se černé uhlí pořád ještě dobývá. Už za pár měsíců bude všechno jinak.
Stanislav Guhl letos v červnu po 33 letech skončil na dole ČSM Jih. „Přišel jsem uctít památku těch, co už mezi námi nejsou. Vzpomínám na kamarády a přátele. V tom dole to není lehké někdy, ale kolikrát jsme zažili strašný srand,“ říká bývalý havíř s tím, že konec očekával, ale zklamaný není.
„Užívám si, mám vnuka, prostě žiju svobodný život teď,“ doplňuje Guhl.
OKD oznámilo, že těžbu definitivně ukončí na přelomu ledna a února příštího roku. Bude tak pokračovat propouštění.
„My jsme teď po dvou vlnách, jedna byla ke konci června, druhá byla ke konci srpna. Rozloučili jsme se s čtyřmi sty našimi zaměstnanci, zejména z řad přípravářů, protože logicky už žádné další poruby nechystáme. Pravděpodobně na konci února odejde dalších 700 zaměstnanců, aby nám zbylo nějakých 650 lidí na něco, čemu říkáme technickou likvidaci dolu,“ upřesňuje generální ředitel OKD Roman Sikora.
Odcházíme... s hlavou vztyčenou!
Zanikající hornické profese připomíná putovní výstava fotografií před Slezskou univerzitou v Karviné. K vidění bude postupně v Ostravě a Praze. Místní fotografové zachytili práci havířů a hornickou tradici těsně před jejím ukončením.
„My jsme shodou okolností k tomuto tématu vydali knihu, tam jsou podle mého názoru krásně veškeré zanikající profese popsány. Mohu zmínit profese jako je štajgr, důlní měřič, předák, výhybkář,“ přibližuje Sikora.
Za více než 200 let těžby na Karvinsku zemřelo při práci v dolech asi 800 lidí. Pietní akt s kladením věnců zakončila slavnostní mše.