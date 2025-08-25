Lidé v Martinicích protestují proti zdržování dostavby dálnice D49. Průjezd řidičům blokují přecházením
Řidiči v Martinicích na Kroměřížsku by v pondělí měli počítat s komplikacemi. Místní tam totiž od rána blokují průjezd obcí. Protestují tím proti oddalování dokončení dálnice D49 z Holešova do Fryštáku.
Místní blokují dopravu v ranní špičce přecházením přes přechody pro chodce, řekl nezávislý starosta Martinic Pavel Fiurášek. Řidičům se doporučuje využít při cestě z Holešova do Fryštáku (a opačně) objízdnou trasu přes Přílepy a Lukoveček, nebo přes Rackovou.
„My lidi se musíme ozvat, aby stát a ministerstvo životního prostředí konečně zamysleli nad tou legislativou, aby posunuli dálnici dál. Omlouváme se všem řidičům, ale je to proto, abyste nám i vy pomohli, aby se ta dálnice dostavěla. Budeme rádi za každou pomoc,“ řekl Radiožurnálu Fiurášek.
Lidé v Martiních blokují cestu zhruba od šesti hodin ráno, obec jim i na posilněnou rozdala svačiny. Desítky protestujících z Martinic a okolí chodí opakovaně přes dva přechody pro chodce, a blokují tak průjezd obcí.
Někteří z nich mají transparenty s nápisy: „200 metrů pravdy“ nebo „Pomozte nám prosadit dostavbu dálnice“. Jiní zastavují řidiče a vysvětlují jim celou situaci, rozdávají jim letáčky a prosí o podepsání petice, která má v tuto chvíli asi 1200 podpisů. Oslovení řidiči sdělili reportérce Radiožurnálu, že rozhořčení místních chápou.
Přestože místní blokují dva přechody, tak vždy po několika minutách policie auta pustí a nechá projet.
Pokud se ale řidiči chtějí vyhnout zdržení, tak by měli při cestě z Holešova do Zlína a opačně využít jiné trasy, třeba přes Přílepy a Lukoveček, případně přes Žeranovice a Rackovou. Horší to mají nákladní auta nad sedm a půl tuny. Ta by podle policie ideálně ani neměla sjíždět z dálnice D49, ale pokračovat do Zlína po D55.
Zdržení stavby
Asi sedmikilometrový úsek dálnice D49 z Holešova do Fryštáku se měl otevřít letos. Ministerstvo dopravy ale zrušilo na základě podnětů ekologických spolků stavební povolení na 11 objektů včetně sjezdu z dálnice. Kdy se tento úsek pro řidiče otevře zatím není jasné.
Dopravní a energetický stavební úřad totiž zastavil u všech objektů, bez kterých se nedá dálnice zprovoznit, stavební řízení. Je to očekávaný krok, který reaguje na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu a Ministerstva dopravy.
Ty totiž na základě odvolání ekologických spolků Děti země a Egeria našly chyby v rozhodování úřadů a nařídily povolení pro stavbu projednat znovu. Hlavní námitkou je, že ekologické spolky se jako zástupci veřejnosti nemohly účastnit celého řízení. Stavby tak potřebují nové rozhodnutí EIA, tedy posouzení vlivu na životní prostředí.
Ředitelství silnic a dálnic už poslalo na Ministerstvo životního prostředí žádost o vydání nového rozhodnutí EIA.
Potvrdil to generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Celé řízení může trvat i několik měsíců, teprve pak se bude rozhodovat o stavebním povolení, a to včetně různých odvolání. Kdy se tedy řidiči po už skoro dokončeném úseku D49 projedou, to se v tuto chvíli nedá ani odhadnout.
Kvůli prodlužování stavby dálnice mají problém některé obce, přes které je dočasně svedená veškerá doprava. Vzhledem k tomu, že se otevření kvůli chybějícímu stavebnímu povolení zase oddálilo a ulicemi denně projíždí i deset tisíc aut, tak starostům došla trpělivost.
Před několika týdny napsali starostové Fryštáku, Martinic a Horního Lapače dopis ministru dopravy Martinu Kupkovi z ODS, který kandiduje do parlamentních voleb za koalici SPOLU, aby podnikl kroky k otevření dálnice. Starostové také sepsali petici a rozhodli se uspořádat protesty, kde místní zablokují přechody pro chodce v Martinicích.