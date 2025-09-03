Lidé v městech a obcích na Vysočině chtějí spojit letošní volby s referendy o stavbě větrných elektráren

Letošní volby do Sněmovny budou na řadě míst v kraji Vysočina doprovázet také referenda. Velmi často v nich lidé budou rozhodovat o tom, jestli souhlasí se stavbou větrných elektráren na katastrech svých obcí. Hlasovat o tom budou například v Polné. A o vypsání plebiscitu usilují také ve Stonařově na Jihlavsku.

O větrnících budou během voleb hlasovat také lidé v Černovicích na Pelhřimovsku nebo v Ježničce na Jihlavsku (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

V Polné budou lidé rozhodovat o tom, jestli má město jednat s investory o stavbě elektráren na katastru města a přilehlých místních částí.

Poslechněte si reportáž o plánovaném referendu v Polné k výstavbě větrných elektráren

„Když mluvím za sebe, tak já jsem pro výstavbu, protože každý chce elektriku, ale nikdo pro to nechce nic dělat.“ 

„Přijde mi to v té krajině takové... nezdobí to.“

Odpověděli před časem na stejnou otázku Českému rozhlasu Vysočina pan Miloslav a paní Ludmila.

Větrný park u Polné chtějí stavět firmy WEB Větrná energie a Pražská energetika. Městu za to slibují finanční kompenzace. Pro vypsání referenda, které původně prosazovala opozice, hlasovali na posledním jednání všichni zastupitelé.

„Za prvé to byl samozřejmě návrh ze zastupitelů, za druhý chceme slyšet to, co si ti občané myslí, chceme vědět jejich názor, to referendum je závazné, má nějaká pravidla a je to pro nás hlas lidu a my se tím chceme řídit,“ říká bezpartijní místostarosta Martin Bohdálek. Náklady na referendum odhaduje na 80 tisíc korun.

Další místa, další referenda

V nedalekém Stonařově požadují vypsání referenda místní lidé. Petici za jeho vyhlášení podepsalo skoro 400 obyvatel.

„Chceme se v podstatě zeptat, jestli chtějí výstavbu větrného parku za současných podmínek, a druhá otázka je, zda si přejí o případné další výstavbě nebo o nějaké úpravě výstavby rozhodovat zase v referendu,“ vysvětluje člen přípravného výboru Michal Ryšavý. Peticí za vypsání plebiscitu se budou zastupitelé zabývat v polovině září. „Po doplnění ten požadavek splňuje legislativní nároky,“ potvrdil nezávislý starosta Stonařova Ivan Šulc.

Větrný park u Stonařova a sousedních Suché a Otína chce stavět společnost LCJ Invest, která je majetkově provázaná s jihlavskou firmou Jipocar. O větrnících budou během voleb hlasovat také lidé v Černovicích na Pelhřimovsku nebo v Ježničce na Jihlavsku.

