Lidé v referendu rozhodnou o průmyslovém parku v Chebu. Odpůrci varují před problémy s dopravou
Obyvatelé Chebu budou 8. listopadu rozhodovat v místním referendu o výstavbě Strategického podnikatelského parku. Investice v hodnotě téměř sedmi miliard korun by měla přinést až 5750 nových pracovních míst. O referendu v pátek radnice informovala na webu. Iniciátoři hlasování tvrdí, že projekt takového rozsahu a dlouhodobého dopadu musí schválit občané města, nikoli jen zastupitelstvo. Projekt by podle nich mohl mít pro město negativní dopady.
„Projekt je ve stávající variantě se státem prosazován netransparentně, tajemně a překotně, navíc s vyloučením veřejnosti,“ uvádí se v předloženém zdůvodnění návrhu na referendum. Vedení města ale námitky odmítá. Podrobnosti o budoucím parku byly podle něj představeny už na několika veřejných prezentacích a materiály jsou volně přístupné na webových stránkách projektu.
Z bývalé rozvodny je udírna, náhon se využívá k chlazení piva. Továrna ve Víru znovu ožívá
Číst článek
Strategický podnikatelský park Cheb má vzniknout na ploše 142 hektarů východně od města, nedaleko dálnice D6. Projekt je zaměřený na high-tech průmysl, zejména výrobu baterií a polovodičových součástek typu gigafactory. Město plánuje vložit pozemky v hodnotě 1,4 miliardy korun do společné firmy se Státní investiční a rozvojovou společností, která by financovala finální přípravu území a výběr hlavního investora. Zahájení provozu je naplánované na rok 2029.
Zastánci projektu zdůrazňují ekonomické přínosy pro region. Strategický park by měl navázat na průmyslovou zónu Cheb I, kde už pracuje asi 3500 zaměstnanců ve firmách jako Tchibo, DHL nebo Playmobil. Nový park by podle studií proveditelnosti mohl výrazně podpořit transformaci Karlovarského kraje k technologicky vyspělým odvětvím.
Současné nedostatky
Odpůrci upozorňují na současné problémy města. Cheb se potýká s nedostatkem policistů, lékařů a dostupného bydlení, vysokou kriminalitou a dopravními problémy. „Všechny tyto negativní vlivy mají už dnes nepříznivý dopad na úroveň základního školství, na zhoršenou průjezdnost městem a bezpečnost,“ varují kritici projektu.
Vedení Božího daru brání referendu. Hlasování o stavbě bytů v cenné oblasti prosadila opozice
Číst článek
Podle studií bude areál budoucího parku potřebovat až 100 megawatt elektrického příkonu, téměř 1600 krychlových metrů pitné vody denně a téměř 6800 krychlových metrů technologické vody.
Dopravní zatížení představuje až 2875 osobních vozidel a 1200 kamionů denně, což vyžaduje rozsáhlé úpravy silniční infrastruktury, včetně rekonstrukce okružních křižovatek.
Harmonogram projektu počítá se zahájením změn územního plánu ještě letos, následovaným povolovacími procesy a čtyřletou výstavbou infrastruktury. Klíčové bude také vyřešení železničního napojení buď vlečkou ze stanice Cheb za 526 milionů korun, nebo překladištěm za 308 milionů korun.