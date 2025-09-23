Lidé z Hošťálkovic žalují radnici. Ta zatím nechce vracet peníze za pozemky s nebezpečným odpadem
Čtyři rodiny požadují vrácení peněz za stavební parcely v Ostravě–Hošťálkovicích. Znalci jim potvrdili, že zapáchající odpad, který našli pod zemí, je nebezpečný. Vedení městské části chce ale nechat parcely prozkoumat znovu. Starosta, který ve stejné lokalitě sám bydlí, trvá na tom, že o odpadech na pozemcích nevěděl. Rodiny proto přichystaly žalobu na radnici.
Na zastupitelstvu Hošťálkovic probíhá pře mezi starostou Jiřím Jurečkem (STAN, kandiduje ve sněmovních volbách) a zastupitelem Romanem Osařem (sdružení Hošťálkovice 2022). V předsálí se pak se starostou pouštějí do diskuze vlastníci stavebních parcel. Zaznívá kritika toho, že je starosta o tom, co je podle vlastníků nezabezpečená skládka, neinformoval.
Majitelům pozemků na stavbu domů v Ostravě znalci potvrdili, že odpad pod zemí je nebezpečný. Radnice jim ale miliony za koupi nevrátí, dokud nebude mít vlastní posudek
Jedním z kupců je Radek Bodlák. Do pozemku a přípravy domů už investoval přes tři miliony korun, v létě začal kopat. „V rohu se nám odkryl pás odpadu, to smrdělo už při kopání,“ popisuje pro Český rozhlas Ostrava.
Na pozemku skutečně vykukuje černá hmota, ve které jsou vidět kusy plastu, igelity. „Smrdělo to chemicky. Když jsme sem lezli, abychom zaměřovali, tak se v tom místě nedalo být. Není pro mě akceptovatelné, abych tady vychovával děti,“ říká Bodlák.
‚Všichni o tom věděli‘
Na pozemcích koupených od radnice objevili majitelé skládku. Na Hošťálkovice teď podali předžalobní výzvu
Číst článek
Na místě, kde jsou dnes parcely, byla před 60 lety pískovna. Obyvatel sousední ulice Jan Moravec si pamatuje, jak ji zavezli odpadem. „Když jsme si sem chodili jako děti hrát, tak tam byl cítit ten závan, odpad, všude visely mouchy na fasádách. Prostě se tam vyvážely zbytky nějakých, já nevím, možná i mastných výrobků a všichni o tom věděli,“ popisuje.
Právní zástupce vlastníků pozemků Petr Kausta má připravenou žalobu. „Bohužel bude soudní spor, protože s tímhle přístupem, že možná za několik měsíců něco vyhodnotíme a pak se s vámi sejdeme a budeme se bavit, to je prostě nehorázné,“ uvádí Kausta.
Radnice teď podle starosty Jiřího Jurečky zadává vlastní analýzu. „Abychom mohli, pokud se prokáže to, co nám je předkládáno, ihned a urychleně vracet peníze, tak, jak to od nás protistrana očekává,“ vysvětlue. Experty pozvali na čtvrteční ráno.