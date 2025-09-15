Lidí nad 80 let v ČR přibývá, bude jich přes 900 000. Sociální služby ale naráží na personální strop
Lidí nad 80 let bude v roce 2050 v ČR přes 900 000, třetina bude potřebovat intenzivní sociální služby či pobytová zařízení. Resorty práce a zdravotnictví podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL, kandiduje za Spolu ve sněmovních volbách) vytvořila predikce potřeb na úrovni krajů i okresů. Informace, jaké kapacity sociálních služeb je potřeba do roku 2035 naplánovat, dostanou teď kraje, pod něž tyto kompetence spadají.
Počet lidí v tomto věku se podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška už v příštích zhruba 15 letech více než zdvojnásobí.
„Ta populace bude minimálně stejně nemocná jako ta stávající,“ řekl na pondělní tiskové konferenci. Už v současné době jde o lidi v penzi, jejich zdravotní stav tak většinou příliš nedokáže zlepšit prevence.
„Od osmdesátého roku věku je často pro lidi v domácím prostředí a jejich blízké velmi těžké to zvládnout a přichází nápor na sociální služby,“ uvedl následně Jurečka. V současné době podle dat žije v pobytových zařízeních sociální péče 98 000 lidí, v roce 2035 to bude 140 000 lidí.
„Klienti sociálních služeb jsou opravdu velmi nemocní,“ doplnil Dušek. Nejčastější jsou podle něj stavy po cévní mozkové příhodě nebo související s různými typy demence, jako je Alzheimerova choroba. Předloni mělo tuto konkrétní diagnózu asi 80 000 lidí, v polovině století se očekává počet přesahující 250 000.
Personální strop
Přestože lidí starších 80 let výrazně přibývá už teď, kapacity pobytových sociálních služeb dál nerostou a naráží na personální strop. O zhruba 45 procent lidí se rodiny starají doma, ostatní jsou právě v pobytových zařízeních.
Péče, na které se podílí ve větší míře rodiny nemocných, je podle Jurečky pro stát levnější. Ambicí státu by proto podle něj být to, aby se zvýšil podíl klientů v domácí péči. Pečujícím se ale podle něj bude muset dostat větší podpora.
„Čím víc posílíme komunitní péči, tím větší šanci máme na to, že to dokážeme vybrat s nějakými rozumnými náklady,“ dodal Dušek.
Víc zdravotnických škol
Za velký problém považují ministerstva práce a zdravotnictví personál, který se do budoucna bude o klienty v sociálních službách a pacienty ve zdravotnictví starat. Podle Jurečky bude ještě příštích zhruba deset až 12 let přibývat dětí, které směřují na střední školy.
„Příští týden budu apelovat na kraje, kolik budeme potřebovat středních škol, které budou vzdělávat zdravotní sestry,“ řekl ministr.