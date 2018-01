Lidi nás volili s tím, že budu premiér. Vláda beze mě není varianta, couvá Babiš

Ve středu premiér v demisi a šéf ANO Andrej Babiš připustil debatu o osobě příštího šéfa kabinetu, ve čtvrtek se už ale vyjadřoval jinak. „Já jsem se jenom vyjádřil, aby lidi neměli pocit, že celý život byl můj sen být premiérem,“ řekl po jednání sněmovního výboru pro evropské záležitosti novinářům. Vláda bez něj není dle jeho slov jednou z variant, informuje Radiožurnál. Praha 15:00 18. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér v demisi a šéf hnutí ANO Andrej Babiš | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

Trváte na tom, že budete ve vládě? Když jsem se o tom bavila zhruba před dvěma měsíci s panem Faltýnkem, říkal, že je to velmi nepravděpodobné. Dochází tedy k nějakému obratu v hnutí ANO, jak moc je reálné, že byste v té vládě opravdu nebyl?

Není. Já jsem se jenom vyjádřil, aby lidi neměli pocit, že celý život byl můj sen být premiérem. Mě samozřejmě debaty a neustálé útoky ve sněmovně otravují a znechucují, proto jsem se jen vyjádřil, že to hnutí není jenom o mně.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Andrej Babiš odpovídal na dotazy novinářů po jednání sněmovního výboru pro evropské záležitosti. Mimo jiné odmítl, že by vláda bez jeho osoby byla jednou z variant.

Myslím, že bylo jasné, že kandiduju jako lídr, že jsme říkali, že tu vládu budeme řídit jiným způsobem, myslím, že to řídíme, i se tak chováme – i například moje účast na tom výboru, že tady sedím a diskutuju, jsem přístupný – a pokud někdo normálně diskutuje, my samozřejmě o tu debatu zájem máme, ale pokud se to jenom proměňuje na různé osobní útoky, jsou to samozřejmě věci, které jsou pro mě limitní. To ale nic neznamená, byl to můj návrh a v pondělí to budeme projednávat a uvidíme. Není to na mně, je to na panu prezidentovi, kdy bude demise, jestli bude druhý pokus, jak to celé bude.

Trvám na tom, že jsme vyhráli volby, lidi nás volili a myslím, že nás volili s tím, že já budu premiér. Uvidíme, jestli ostatní strany změní názor, nebo ne.

Co Babiš řekl ve středu? „Je to otázka na hnutí ANO. Neměl jsem sen být premiérem, ale šel jsem s tím do voleb. Samozřejmě je to k debatě... Nikde není zákon, že tam (ve vládě, pozn. red.) musím být, to si musí rozhodnout hnutí ANO," řekl ve středu Babiš v rozhovoru pro Českou televizi.

Na otázku, jestli by ho mohl nahradit vicepremiér Richard Brabec, odpověděl šéf hnutí ANO: „Já mu to říkám, ale on z toho má velký stres.“

Podle Babiše bude muset rozhodnout hnutí ANO. „Otázka je, jestli si hnutí nechá diktovat… Těch možností je vícero, i koaličních, i eventuálně s jednou stranou v menšině. Uvidíme,“ dodal na závěr Andrej Babiš.

Říkáte tedy, že kdyby vás pan prezident požádal, abyste vy premiérem nebyl, vy byste na to přistoupil?

Nechme to na pana prezidenta.

Jak si vysvětlujete to, že si pan prezident nenašel ani 20 minut, aby přijal demisi vaší vlády? Původně avizoval, že to bude ještě do konce týdne, včera obrátil. Nevidíte v tom nějakou protireakci na to, jak jste se třeba vyjádřil po prvním kole prezidentské volby?

Já jsem se vyjádřil pozitivně. Dovolil jsem si poradit panu prezidentovi nějaké názory, jak má vyhrát ve druhém kole, a jen jsem se vyjádřil, jak bych to udělal a to byla jeho podpora, i když to možná bylo interpretováno jinak. Protože pokud někdo podsouvá panu prezidentovi, že je proruský a pročínský, no tak nevím.

Když pan Macron byl v Číně, dokonce se odmítl bavit o lidských právech, i když ho k tomu vyzývaly Human rights (Human Rights Watch – pozn. red.) a prodal 186 airbusů a je spokojený. Pan prezident taky bojoval za zájmy našich podnikatelů a stejně je to s Ruskem. Rusko taky staví Nord Stream s velkými západními firmami. Takže je to taková řekněme nesmyslná nálepka, pan prezident bojuje za zájmy českých podnikatelů a možná to v minulosti málo zdůrazňoval a dostal nálepku, která není spravedlivá. Ale myslím, že nikam určitě nespěcháme, ten termín dostanu, pan prezident se asi připravuje na debaty nebo odpočívá.

Pane premiére, z vaší odpovědi to nebylo úplně jasné, jste tedy ochoten vzdát se premiérského křesla, aby vznikla stabilní vláda s podporou sněmovny?

Ale ta stabilní vláda může vzniknout i s tím, že tam budu.

Takže nejste ochoten?

Ale nechme to, to je myslím zbytečná spekulace.

Je to jedna z variant?

Není. Já jsem včera něco řekl neopatrně, nějaký svůj osobní názor a samozřejmě jsem dostal různá nesouhlasná stanoviska od našich kolegů a zatím to není na stole, nemáme nic na stole, žádné dohody, budeme čekat.

Takže v pondělí bude jasno?

My máme různé možnosti. Můžeme udělat 103, pokud ODS bude chtít, můžeme se vrátit k půdorysu bývalé koalice. Závisí na tom, jak se to bude vyvíjet. To, že je tady nějaká rétorika, to je samozřejmě názor těch lidí a lidi mění názory, takže možná změním názor.