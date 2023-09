1. Nevím úplně přesně, co máte na mysli poslední dobou. Je jasné, že i má strana se mění, jako se mění celá společnost. A zároveň v něčem zůstává stejná, tedy stále je tím naším hlavním tématem rodina, ochrana a pomoc slabých, pomoc těm, kteří to potřebují, řešení problémů konkrétních lidí. To jsou ostatně důvody, proč jsem v naší straně už přes 30 let. V letošním roce v celé naší straně probíhá plánovaná ideová debata, kdy diskutujeme, jakým důležitým tématům se chceme věnovat i do budoucna, tak, abychom byli naší zemi užiteční. Protože ty výzvy a potřeby se se společností mění, čímž se nevyhnutelně mění i naše strana, ale pořád je základem všeho blízkost lidem a pomoc jim.

2. KDU-ČSL je určitě středovou stranou konzervativního charakteru, a to přesně odpovídá i mým dlouhodobým postojům. Nevrháme se do dobrodružství bez důkladného rozmyslu, nesnažíme se za každou cestu hledat nové cesty jen proto, že je to lákavé a že to vypadá dobře. Snažíme se dělat zodpovědnou politiku – zodpovědnou vůči dědictví našich předků i našim potomkům.

3. Určitě to jsou politické strany současné vládní koalice, zejména v rámci koalice SPOLU.