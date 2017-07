Lidovci rozhodnou o osudu koalice se starosty. Hrozí jim volební debakl

Přežije volební koalice lidovců a hnutí Starostové a nezávislí? Odpověď na klíčovou otázku bude v úterý odpoledne hledat širší vedení KDU-ČSL v pražském sídle strany. Předsedové obou stran minulý týden popřeli, že by někdo z nich navrhl vypovědět koaliční smlouvu. Zároveň ale přiznali, že téma budoucí spolupráce řešili. Původní zpráva Praha 12:18 18. 7. 2017 (Aktualizováno: 13:23 18. 7. 2017) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda lidovců Pavel Bělobrádek na celostátním sjezd KDU-ČSL v Praze v květnu 2017 | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

„To je standardní politická informace na každém celostátním výboru. To není nic neobvyklého. Spíš budeme řešit to, proč mají někteří politici z KDU-ČSL a od STAN potřebu komentovat něco, u čeho vůbec nebyli,“ uvedl už dřív pro Radiožurnál jejich předseda Pavel Bělobrádek.

Narážel tak mimo jiné na europoslance za STAN Stanislava Polčáka, který minulý týden serveru Lidovky.cz po jednání koaličních špiček řekl, že předsednictvo lidovců na schůzce navrhlo konec koalice s tím, že kandidáti starostů by mohli figurovat na kandidátkách lidovců. Bělobrádek to ale záhy odmítl.

Hraje se totiž o hranici deseti procent, kterou koalice potřebuje na vstup do sněmovny. Kdyby šlo pouze o kandidátku lidovců doplněnou jmény ze STAN, stačilo by k úspěchu ve volbách pouze pět procent voličských hlasů, na což by podle průzkumů měli lidovci dosáhnout.

Podle červencových předvolebních průzkumů se podpora stran pohybuje mezi 7,5 a 9 procenty. (Výjimkou je pouze model agentury Phoenix, za kterou stojí politolog Jan Kubáček, dříve spojený s Věcmi veřejnými, který v pondělí koalici přisoudil 10,5 procenta hlasů.)

Petr Gazdík, tiskový briefing hnutí STAN a KDU-ČSL v Lipnici nad Sázavou | Foto: Filip Jandourek

S ohledem na aktuální průzkumy tak nervozita ve straně sílí. Někteří lidovečtí představitelé v čele se zlínským hejtmanem a senátorem Jiřím Čunkem proto navrhovali, aby spolupráce se starosty měla jiný formát.

To ale starostové od začátku odmítají. "Obecně mohu říct, že vůle u Starostů a nezávislých jít na kandidátky lidovců prostě není," řekl předseda hnutí a místopředseda sněmovny Petr Gazdík. „Za koalicí stojíme. Nevidíme žádný důvod z ní couvat. Je teprve před zásadní volební kampaní. Rozumíme ale tomu, že se o tom KDU-ČSL chce bavit,“ doplnil šéf starostů.

Předsedové obou stran dosud uváděli, že průzkumy nepřeceňují. Upozorňovali i na to, že před minulými sněmovními volbami se výsledek letních šetření od konečného volebního výsledku výrazně lišil.

Rozhodne celostátní výbor

O pokračování spolupráce obou stran by se tak mohlo rozhodnout na celostátní výboru lidovců. Členové širšího vedení KDU-ČSL náladu uvnitř strany nechtěli ale před odpoledním jednáním příliš komentovat.

Například místopředseda strany a ministr zemědělství Marian Jurečka ČTK řekl, že chce pokračování spolupráce, preferuje přitom formu volební koalice. Nevidí důvod k jejímu zpochybnění, průzkumy stranu podhodnocují.

„Stejně se vždy řeší aktuální politická situace a další běžné body. Spekulace zásadně nekomentuji a nepřiživuji,“ uvedl například šéf lidoveckých poslanců Jiří Mihola.

„Zítra (v úterý) budeme zasedat a pak se uvidí. Se STAN máme dohody a předpokládám, že je STAN i lidovci dodrží,“ nebyl sdílnější ani místopředseda KDU-ČSL Ondřej Benešík.

Například senátor KDU-ČSL a člen celostátního výboru Petr Šilar očekává, že se strana rozhodne, jak dál. Napsal to v SMS zprávě Radiožurnálu. Detaily ale komentovat nechtěl. „Počkejte po jednání,“ uvedl pouze.

Před celostátním sněmem lidovců zasedlo ještě předsednictvo strany. První místopředseda KDU-ČSL a ministr zemědělství Marian Jurečka před jednáním ČTK řekl, že chce pokračování spolupráce s hnutím STAN. Důvod k jejímu zpochybnění prý nevidí.

Pokud by se nakonec lidovci rozhodli z koalice skutečně vycouvat, mohlo by to znamenat úplný konec spolupráce. O koalici se STAN rozhodli lidovci na květnovém sjezdu. Strany mají čas na podání společné sněmovní kandidátky do poloviny srpna.