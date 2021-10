Aktivace článku 66? Rozhodovat se musíme podle stanoviska lékařů, ne podle videa, říká Jurečka

Kdy a na základě jakých podkladů by lidovci hlasovali pro zbavení prezidenta jeho kompetencí? O jaké posty v budoucí vládě a ve vedení sněmovny vedení KDU-ČSL usiluje? A jak by měla vláda řešit aktuální vývoj pandemie covidu? Moderátor Tomáš Pancíř se ptá předsedy KDU-ČSL Mariana Jurečky, jednoho z lídrů koalice Spolu. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 15:26 22. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Marián Jurečka | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

V úterý jste se zúčastnil jednání s dalšími předsedy stran zvolených do Poslanecké sněmovny a s vedením Senátu o možném hlasování článku 66 Ústavy, tedy o možném dočasném zbavení Miloše Zemana prezidentských pravomocí. Mění něco na vašem postoji video prezidenta, jak podepisuje svolání ustavující schůze nové sněmovny, které zveřejnila Kancelář prezidenta republiky?

Na našem postoji k celé záležitosti aktivace článku 66 video nic nemění, protože i na jednání Senátu jsem šel s tím, že předtím, než se o tom bude hlasovat v obou komorách parlamentu, tak chci, aby zpráva byla znovu aktualizovaná. Abychom dostali aktuální stav pana prezidenta a informaci, jestli je schopen, či není vykonávat pravomoci prezidenta republiky České republiky. A na tom jsme se shodli.

Říkal jsem to na jednání i veřejně, že je možné, že se stav může zlepšit. A my nebudeme třeba v situaci, že bychom ten článek museli aktivovat. Proto je důležité, nejenom pro politiky, ale pro důvěru celé společnosti, aby tady byla aktuální zpráva kolem 5. nebo 6. listopadu.

Vedení koalic Spolu a Pirátů a Starostů má za sebou další koaliční jednání. Když se podíváme na zisk mandátů, tak ODS získala 34 mandátů, KDU-ČSL 23 mandátů, TOP 09 14 mandátů. Přitom ODS by měla mít předsedu vlády, TOP 09 předsedkyni Poslanecké sněmovny. Jaká křesla budete mít vy, jste už domluvení na nějaké kompenzaci třeba ve vládě?

Není to postaveno tak, že bychom vyvažovali na miskách vah, že by se měla nějaká pozice vykompenzovat něčím jiným. O vládě jednáme, za KDU-ČSL máme dlouhodobě jasnou představu, jakou bychom ve vládě chtěli hrát roli, že máme priority v oblasti rodiny, sociální oblasti, oblasti životního prostředí, venkova a podobně. V těchto oblastech usilujeme o to, abychom mohli řídit resorty.

Jednání probíhají. Věřím, že v horizontu dvou třech týdnů budeme schopni mít dohodu. A potom oznámit výsledek.

V posledních dnech zesílila pandemie covidu-19. Koalice Spolu má covid tým. Jsou připravené návrhy, co by vláda měla dělat?

Dlouhodobě stavíme na základních pilířích a principech – aby tady byla daleko větší osvěta, podpora očkování, které má ale zůstat dobrovolné. Aby tady fungovaly mechanismy chytré karantény, testování, trasování, které přestávají fungovat. A aby fungovala lokální opatření – bezplatné testování, systémy včasného testování ve školách a případně řešení lokálními opatřeními. Mnoho jiných zázračných řešení nevymyslíme, samozřejmě je to na nás na lidech, abychom byli disciplinovaní a rozumní. Pandemie neskončila, je tady s námi a může nás výrazným způsobem jako společnost přibrzdit.