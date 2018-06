‚Lidé nejsou věci.‘ V Děčíně zrušili výstavu preparovaných lidských těl. Proti byli místní faráři

Anatomická výstava vypreparovaných lidských těl v úterý v Děčíně nezačne. Měla se konat v kulturním domě Střelnice. Nájemce zařízení se na poslední chvíli dohodl s organizátorem, že ji zruší. Proti akci se zvedla vlna odporu mezi děčínskými duchovními. Podle nich by výstava porušovala zákon o pohřebnictví. Ten zakazuje vystavovat mrtvá těla bez souhlasu zemřelé osoby. Děčín 12:00 19. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Plastinace těl (ilustrační foto) | Foto: Wikimedia Commons CC-BY-3.0, Nick Webb

Ani ne 20 hodin před samotným zahájením byla výstava zrušena. „Zvážili jsme pro a proti a nakonec nám z toho vyšlo, že nemá cenu to tady řešit, a proto jsme to zrušili,“ vysvětluje Radiožurnálu nájemce kulturního domu Střelnice Jaroslav Kortus po schůzce s organizátorem výstavy. „To je celé, co bych k tomu řekl, protože tam je tolik tlaků a aspektů, nerad bych se pouštěl do nějakých hypotéz,“ dodal.

I podle ministerstva máme povinnost těla z výstavy pohřbít. Porušil bych zákon, říká starosta Prahy 7 Číst článek

Proti plánované exhibici s opravdovými lidskými těly se postavili děčínští duchovní. Napsali nesouhlasný dopis na magistrát. „Lidi nejsou věci. Proto by jako s věcmi s nimi nemělo být nakládáno,“ myslí si kazatel Karel Hůlka, který byl iniciátorem dopisu zaslaného na magistrát.

Hodnota života

„Je to o tom, jakou přisuzujeme hodnotu lidskému životu. Tihle lidé žili lidský život, byli pro někoho bližními. Nejenom asi já mám za to, že lidství nelze redukovat jen na biologický život,“ vysvětloval Hůlka. K Hůlkovi se přidali i další členové církve. „Podepsali to všichni duchovní křesťanských církví, bylo jich osm,“ sdělil kazatel.

Starosta Prahy 7 chce pochovat těla z výstavy. Napsal proto čínské velvyslankyni Číst článek

„Stížnost jsme od farářů obdrželi koncem minulého týdne. V tuto chvíli prošetřujeme, zda nedošlo k porušení zákona o pohřebnictví,“ potvrdila mluvčí města Markéta Lakomá. Kazatel Církve bratrské podal kvůli výstavě také podnět na policii České republiky.

Doklad o původu těl si od pořadatele výstavy – což je německá firma Anatomische Ausstellung Körper – vyžádalo i ministerstvo pro místní rozvoj, uvedl Vilém Frček z jeho tiskového odboru.

„Odbor si vyžádal od vystavovatele písemné souhlasy všech zemřelých za jejich života, a to ke všem exponátům,“ řekl Frček s tím, že ministerstvo chtělo počkat na dokumenty od organizátora a pak se teprve vyjádřit, zda se jedná o legální či nelegální akci. Pohrozilo také, že nedostane-li požadovaná potvrzení do pátku, může organizátorovi udělit pokutu až 200 tisíc korun.

Zda-li požadované dokumenty vystavovatel má, do doby vystavení článku a odvysílání reportáže Radiožurnálu nesdělil.