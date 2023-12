Likvidace azbestu v Milovicích. Policie s postupem kraje nesouhlasí, škodu určila na jeden a půl miliardy

Středočeský kraj chce začít s likvidací nebezpečného azbestu na území bývalého vojenského prostoru v Milovicích na Nymbursku. Posudek, který si kraj nechal zpracovat, doporučuje sběr eternitových úlomků s azbestem pouze z povrchu. Policie, která na místě stále vyšetřuje možné neoprávněné nakládání s odpady, s krajským posudkem nesouhlasí a zásah nechce povolit. Podle jejího odhadu v prostoru vznikla škoda přesahující jeden a půl miliardy korun. Milovice 9:41 16. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý vojenský objekt v Milovicích kontaminovaný azbestem | Foto: Tomáš Černý | Zdroj: Český rozhlas

„Jsou nalezeny zbytky azbestu, ale ne v takovém množství, že by to mělo ohrožovat životy občanů,“ popisuje pro Radiožurnál závěry analýzy společnosti SGS Středočeský krajský radní pro majetek Libor Lesák z ODS. Průzkumné vrty a měření ovzduší podle Lesáka firma provedla v místech, kde objekty stály i kde se následně suť drtila.

„Laboratorní analýzy potvrdily velmi mírné překročení limitů hrubé frakce. Byl prováděn odběr vzduchu, jsou tam zbytky, ale nepřekračují limity stanovené směrnicemi,“ říká.

Průzkum se zaměřil jen na krajské pozemky, nikoliv na ty patřící například do katastru obce Milovice. Krajská analýza podle Lesáka navrhuje taky způsob likvidace azbestu:

„Likvidace sběrem úlomků a zpráva doporučuje, že by se nemělo zasahovat způsobem převracení zeminy (to, co je pod zemí není nijak škodlivé a má se to likvidovat až při budoucích stavebních záměrech).“

Podle Lesáka kraj zhruba před měsícem poslal kriminalistům žádost, zda může s doporučenou likvidací začít. Policie tvrdí, že žádné výsledky nedostala, o zásah kraj nepožádal a o závěrech analýzy se policisté dozvěděli až z dotazu Radiožurnálu. S výsledky policie podle mluvčího Ondřeje Moravčíka nesouhlasí.

„Máme vlastního znalce a tento průzkum Středočeského kraje ani jeho doporučení nebudeme brát v potaz. Naopak chceme zabránit dalším zásahům. Středočeský kraj jako vlastník pozemků bude muset v konečném důsledku sanaci provést, ale dle zákona je rozhodně nutná celková a hloubková sanace území.“

Podle policistů byly při bourání zchátralých objektů po sovětské armádě stovky tun materiálu s azbestem nadrceny a rozvezeny po celém areálu milovického vojenského prostoru.

„Dle předběžného vyjádření znalců na místě vznikla škoda minimálně 1 a půl miliardy korun. Tolik bude stát celková sanace, odvoz azbestového odpadu a jeho skladování,“ říká Moravčík. Policie zatím v případu nikoho neobvinila.