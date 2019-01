Likvidace nebezpečného odpadu z Frýdecko-Místecka začne za pár dní, převoz vyjde na 400 tisíc

Nebezpečný odpad nelegálně uložený ve Starém Městě u Frýdku-Místku se začne odvážet během několika dnů. Radní Frýdku-Místku už vybrali firmu, která převoz zajistí. Převoz a odběr vzorků bude město stát zhruba 400 000 korun, nákladné bude ale hlavně uskladnění odpadu, ročně by mohlo stát až dva miliony korun. Řekl to primátor Michal Pobucký (ČSSD). Frýdek-Místek 12:35 31. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nebezpečný odpad nelegálně uložený ve Starém Městě u Frýdku-Místku se začne odvážet během několika dnů. | Foto: Michal Polášek | Zdroj: Český rozhlas

Nelegální odpad do kraje přivezla pravděpodobně polská firma. Uskladnila ho na dvou místech. Ve skladovací hale ve Starém-Městě nedaleko Frýdku-Místku je uloženo 500 000 litrů odpadu. V Bohumíně-Pudlově na Karvinsku 150 000. Moravskoslezská policie navíc zaznamenala další pokus o nelegální uskladnění nebezpečného odpadu.

„Rada města rozhodla a vybrala firmu Aquatest. Nechali jsme si k té firmě předložit i jejich reference. Mají reference například ze sanací ostravských lagun, máme tady přímo od Státního podniku Diamo, že všechno fungovalo, jak mělo, a vše bylo v souladu se zadáním. Máme i referenci od městského úřadu Lovosice, kde měli obdobný problém jako my,“ řekl Pobucký.

Plány na odvoz

Podle něj se připravují detaily smlouvy mezi městem a společností. „Počítám, že by to mělo být nejpozději do konce týdne hotovo, pak se podepíše smlouva. Od podpisu smlouvy by nejpozději do sedmi dnů měly začít samotné práce, tedy odvoz,“ uvedl Pobucký.

Od počátku odvozu musí firma nejpozději do deseti pracovních dnů vše z objektu odstranit. „Mělo by to vypadat tak, že přijedou, naloží veškerý materiál, který je ve skladu ve Starém Městě, a odvezou ho k sobě do svého areálu, který je také ve Starém Městě, ale u Uherského Hradiště. Tam udělají vzorky z jednotlivých barelů, aby se přesně vědělo, co je to zač, a následně ho uskladní,“ řekl Pobucký.

Podle něj je problém v tom, že město neví, jak dlouho se materiál bude muset skladovat, zda půjde o týdny, měsíce či roky. „Stále se čeká na vyjádření Policie ČR, kdo je původce odpadu a kdo by si ho měl převzít,“ dodal Pobucký.

Největší část zakázky bude podle něj tvořit právě platba za uskladnění. Město musí čekat na určení viníka. Potvrdí-li se, že odpad nezákonně navezla polská firma, přejde odpovědnost za likvidaci podle mezinárodních dohod na Polsko. Města tedy zatím odpad nezničí.