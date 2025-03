‚Největší tragédie svého druhu na světě.‘ Likvidace škod v Hustopečích má vyjít na stovky milionů

Krizový štáb ministerstva životního prostředí doporučil hejtmanovi Olomouckého kraje vyhlásit pro oblast Hustopečí nad Bečvou na Přerovsku stav nebezpečí, který umožní urychlit sanační práce po únorové havárii cisteren s benzenem. Po středečním jednání štábu to novinářům řekl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Aktualizujeme Praha 10:07 26. 3. 2025 (Aktualizováno: 10:45 26. 3. 2025) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Situace u Hustopečí nad Bečvou po havárii cisterny je velmi vážná | Zdroj: Hasiči Olomouc, Sociální síť X

Hladík označil situaci na místě za velmi nebezpečnou, mimořádně závažnou a riskantní. Olomoucký hejtman Okleštěk v reakci uvedl, že se nechystá vyhlásit stav nebezpečí. Podle něj jde z pohledu legislativy havárie za státem.

Rozsah znečištění půdy inspekce v Hustopečích nedokáže odhadnout. Napovědět by mohly sondy Číst článek

Havárie je svým rozsahem největší havárií benzenu na světě, uvedl Hladík. Dosud největší byla nehoda v Číně, která byla tak přibližně třikrát menšího rozsahu.

Likvidace škod podle Hladíka vyjde na vyšší stovky milionů korun a sanace potrvá roky. „Po likvidačních pracích nyní nastává druhá fáze sanace. Riziko znečištění podzemních vod a řeky Bečvy je stále vysoké. Složky záchranného systému pracují tak rychle, jak to situace a velice náročné podmínky dovolují,“ řekl Hladík.

Obyvatelům v oblasti bezprostřední nebezpečí podle Hladíka nehrozí. Ředitel České inspekce životního prostředí Petr Bejček řekl, že se jim daří situaci dobře komunikovat. „Všechna opatření jsou dělána nejrychleji, jak jen je to techniky možné,“ dodal. Jednotlivé složky na místě pracují v dýchacích přístrojích a speciálních oblecích. Nyní se v oblasti buduje ochrana formou takzvaných larsenových stěn.

„Tedy i jednotlivé řešení této havárie, zamezení šíření podzemních vod a likvidace a sanace tohoto území jsou originální, specifické, neustále se vyvíjejí a dělají na tom špičky kapacit nejenom v České republice, ale také ze zahraničí,“ řekl Hladík. „Budou aplikované nějaké technologie, které jsou světově unikátní,“ doplnil. Ministr bude ve středu informovat vládu o rozsahu a nebezpečnosti kontaminace vod a některých potřebách, které bude vláda zajišťovat.

Reakce hejtmana

Hejtman ve středu reagoval tím, že s ním tento návrh dopředu nikdo nekonzultoval, zatím se podle něj kraj určitě nechystá nic vyhlašovat. Poukázal přitom na to, že kraj u této havárie nemá kompetence - veškeré orgány, které ji řeší, spadají pod ministerstvo životního prostředí.

Vlak v Hustopečích před vykolejením překročil povolenou rychlost. Místo 40 jel téměř 95 km/h Číst článek

„Udělám samozřejmě všechny kroky ve prospěch ochrany tohoto území, ale musím to mít řádně legislativně podloženo. Vyhlásíme jakýkoliv stav, který se uzná za správný, ale řídit to bude někdo zcela jiný, kdo nám kompetenčně nepodléhá, je to celé pod životním prostředím,“ uvedl hejtman.

Podotkl přitom, že ekonomicky jde o havárii, která jde za státem. „Z toho titulu si říkám, proč nemůže stav řešit stát, proč to má řešit kraj, který nemá tyto kompetence vůbec pod sebou. Ministerstvo má jak Českou inspekci životní prostředí, tak všechny další navazující instituty. Byli bychom podle mne v této fázi pouze zprostředkovatelem těchto kroků, nevím, jestli je to šťastné řešení,“ doplnil Okleštěk.

Stav nebezpečí Olomoucký kraj naposledy vyhlašoval loni na podzim kvůli povodním. V záplavami postižených oblastech Jesenicka a Šumperska v Olomouckém kraji trval do 12. prosince. Podle hejtmana jde však nyní o zcela jinou situaci.

V Hustopečích na konci února vykolejil a shořel vlak převážející přes tisíc tun toxického benzenu. Odborníci upozorňují na to, že další opatření se musí udělat v co nejkratší době, aby se co nejvíce snížila další kontaminace podzemních vod benzenem.

Tisková konference k havárii benzenu v Hustopečích nad Bečvou | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz