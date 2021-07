S likvidačními pracemi po tornádu může pomoct až 1000 vojáků. Nařízení schválila vláda

S likvidačními pracemi v obcích poničených tornádem a vichřicí v Jihomoravském a Ústeckém kraji může vypomoct až 1000 vojáků s potřebnou technikou. Na čtvrtečním zasedání to schválila vláda, informoval na twitteru ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). Nařízení kabinetu platí do konce srpna. Dosud se armáda mohla zapojit pouze do záchranných prací, část ze zmíněné tisícovky vojáků se na nich podílí.

