Přibývá stížností na zápach, zákon ale neuvádí žádné limity. ‚V minulosti se neosvědčily,‘ říká ministerstvo

Zápach z čističky odpadních vod na pražském Císařském ostrově obtěžuje obyvatele Prahy 7 již více než dvacet let. Mluvčí Pražských vodovodů a kanalizací Tomáš Mrázek Radiožurnálu řekl, že čistička splňuje všechny zákonné předpisy. Zákon, který by limitoval jeho intenzitu ale neexistuje. Praha 8:58 15. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čistička odpadních vod (ilustrační foto) | Foto: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0 Generic, Chesapeake Bay Program

Jako intenzivní, zahnívající, vlezlý a nepříjemný, popisuje zápach Helena Trinkewitzová. „Když si chcete otevřít okna v ložnici a vyvětrat před spaním a místo toho máte pocit, že spíte v žumpě, je to nepříjemné. Někdy se budím i v noci,“ uvedla. A dodává, že nebydlí v jediné lokalitě, kde se zápachem bojují. „Lidé z Dejvic, se kterými jsem v kontaktu a které zápach obtěžuje daleko více i přes den, protože tam je čistička cítit neustále, neuspěli se žádnými stížnostmi,“ shrnula Trinkewitzová snahy svých spoluobčanů problém řešit.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Limity omezující zápach uzákoněné nejsou a lidé si na něj stěžují. Více si poslechněte v reportáži Lenky Jansové.

Ředitel České inspekce životního prostředí Erik Geuss vysvětluje, že zápach je snadné změřit. Podle Geusse existuje ověřená a certifikovaná metoda dynamické olfaktometie, která objektivně zjišťuje intenzitu zápachu.

„Pokud chce občan podat stížnost na zápach, měl by uvést lokalitu a to co vidí zcela laicky jako problém. To znamená, že nám chodí anonymní dopisy nebo píše občan Dolní Lhoty s tím, že někde něco vytrvale strašně zapáchá a ať s tím zkusíme něco udělat,“ udává příklad Geuss, jak podat stížnost právě k České inspekci životního prostředí.

Limity pro intenzitu zápachu ale nejsou legislativně upravené a shoda, zda tuto problematiku upravit zákonem, je v nedohlednu. „Je to věc širší diskuse a širší shody, protože nyní je potřeba definovat, jakým způsobem bychom ten zápach určili – co všechno je pod něj možné zahrnout,“ nebrání se rozpravě poslanec z klubu KDU-ČSL a starosta Prahy 7 Jan Čižinský.

Sněmovna schválila novelu lesního zákona, má zjednodušit boj s kůrovcem Číst článek

Podobný názor má také poslanec ODS ze sněmovního výboru pro životní prostředí Jan Zahradník. „Je to věc ochrany životního prostředí. Pokud Česká inspekce má tyto informace a absence paragrafu o měření zápachu dělá potíže, tak ať osloví ministerstvo a to ať připraví novelu. Já myslím, že je o tom možné diskutovat prvotně tady na výboru a poté i mezi kluby ve sněmovně,“ uvedl Zahradník.

Naopak poslanec hnutí ANO 2011 Pavel Pustějovský taktéž z výboru pro životní prostředí si myslí, že stanovit limity pro zápach do zákona vhodné není. „Zapáchat může pekárna, pražírna kávy, chemický průmysl, drůbežárny, vepřín a to jsou věci, které nějakým objektivním opatřením řešit nelze,“ oponuje Pustějovský s názorem, že bude velmi složité definovat, co je to zápach a jednotku, podle které se bude intenzita posuzovat.

Ministerstvo životního prostředí ale stanovit limity pro zápach nechce. Podle něj se to v minulosti neosvědčilo. Rezort také upozorňuje, že zákon o ochraně ovzduší rozšiřuje kompetence krajských úřadů.