Životnost lineárního urychlovače na onkologii v Chebu brzy skončí. Na nový kraj nezískal dotaci

Oddělení onkologie v Chebu je jediným v Karlovarském kraji. Denně tam lineárním urychlovačem ošetří až 50 pacientů a další přibývají. Jeho životnost příštím rokem končí.

Jak potvrdil primář oddělení Pavel Krištof, po skončení životnosti přístroje hrozí vyšší poruchovost

„Deklarovaná životnost přístrojů bývá zhruba kolem osmi let. Není nikde řečeno, že s úderem osmého roku přestane fungovat. Na druhou stranu tím osmým rokem končí servisní podpora a zvyšuje se riziko poruch,“ uvedl pro Český rozhlas Karlovy Vary primář chebské onkologie Pavel Krištof.

Nový přístroj onkologie zatím mít nebude. Ministerstvo zdravotnictví totiž žádost Karlovarského kraje o dotaci na nákup zamítlo, protože kraj nemá komplexní onkologické centrum, jak potvrdil hejtman Petr Kulhánek (STAN): „Z tohoto iracionálního důvodu jsme byli ze seznamu žadatelů vyřazeni. Jednali jsme o tom s ministerstvem pro místní rozvoj, to nám řeklo, že nám ministerstvo zdravotnictví může udělit výjimku. To ale neudělalo.“

Jde o čas, upozorňuje primář

Pokud přístroj onkologie nezíská, budou muset pacienti dojíždět do Plzně nebo Chomutova. Pro některé pacienty je ale doprava velmi složitá. Pokud dojde k poruše toho stávajícího, budou muset pacienti čekat na jeho opravu.

Nemocnice v Chebu | Zdroj: Karlovarská krajská nemocnice a.s.

„Jestliže začneme ozařovací plán, lze jen velmi těžko ho předat jinému zařízení. Už jen kvůli plánovacím systémům, přístrojům i jejich kapacitě. To znamená, že námi rozléčení pacienti musí počkat na to, až přístroj bude opravený,“ vysvětlil Krištof.

Kraj se pokusí rozhodnutí ministerstva zdravotnictví ještě změnit. Pokud se to nepovede, bude hledat jiné zdroje, ze kterých by nákup přístroje za 130 milionů financoval. Jde ale o čas. „Čím ten přístroj bude starší, tím se budou prodlužovat jeho výpadky a nutnost oprav. To je zkušenost s každým starším zařízením a tohle je opravdu komplikované. Riziko je poměrně vysoké,“ upozornil primář.