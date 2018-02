Čím dál více dětí čelí kyberšikaně. Polovina z nich by šla na schůzku s neznámým člověkem z internetu

Počet dětí, které čelí kyberšikaně či obtěžování na internetu, stále roste. Na Linku bezpečí se jich loni obrátilo nejvíce od roku 2007. S problémy v kyberprostoru pomáhali konzultanti v minulém roce 624 dětem, zatímco před deseti lety 40. V souvislosti se Dnem bezpečného internetu, který bude v úterý, to sdělil vedoucí Linky bezpečí Peter Porubský. Praha 17:59 5. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dítě na tabletu (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Pixabay

„Neustále stoupá počet dětí, které se na nás obrací kvůli nebezpečí na internetu, a to s tématy jako sexting, kyberšikana, obtěžování, lákání na schůzku nebo nebezpečné výzvy na internetu,“ uvedl Porubský. Již dříve řekl, že nejčastějším problémem je kyberstalking, tedy dlouhodobé a stupňované pronásledování oběti pomocí informačních technologií.

Potíže se sextingem, například rozesíláním vlastních intimních fotografií, tvořily v minulém roce pět procent případů a měly vzrůstající tendenci.

Počet dětí, které sdílí své intimní fotky a videa na internetu, se podle loňského průzkumu za posledních pět let zdvojnásobil. V případě zneužití intimních materiálů se děti bojí někomu svěřit. Dvě třetiny rodičů se tak o problémech svého dítěte nedozví.

Deprese, úzkost a sebepoškozování

Porubský upozornil, že online komunikace je dnes pro děti natolik běžnou součástí komunikace, že také své potíže na Lince bezpečí neřeší už jen telefonáty, ale čím dál více prostřednictvím e-mailů a chatu. Za rok 2017 jich děti na Linku bezpečí poslaly 2827, což je o 900 víc než v předchozím roce. Na chatu přijala linka 2017 kontaktů, což je o 820 meziročně víc. Celkově vyřizovala Linka bezpečí minulý rok 151 421 telefonátů a 4844 e-mailů a chatů.

V e-mailech nejčastěji děti psaly o problémech s rodinou a týráním. Na chatu se konzultanti Linky bezpečí věnovali hlavně dětem s psychickými problémy, jako jsou deprese, úzkosti nebo sebepoškozování. Celkem 60krát museli loni kontaktovat policii, záchrannou službu nebo sociálně-právní ochranu dětí.

Na nové formy ohrožení dětí v kyberprostoru se zaměřuje také Linka důvěry, kterou loni spustilo Dětské krizové centrum. Intimní fotografie podle jeho průzkumu v ČR sdílelo až 15 procent dětí ve věku od osmi do 15 let. A ačkoliv většina dětí považovala osobní schůzku s neznámými lidmi z internetu za nebezpečnou, šlo by na ní údajně 55 procent z nich.

E-maily a chat využívají stále více i dospělí, kteří hledají pomoc Rodičovské linky. Mezi jejich nejčastější problémy patří podle Porubského rozvod v rodině. Narůstá i šikana dospělých.