Lipavský chce do zahraniční politiky vrátit lidská práva, výzvou je i evropské předsednictví

Nový ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) chce do zahraniční politiky vrátit lidskoprávní rozměr. Velkou výzvou pro nadcházející rok je podle něj české předsednictví v Radě EU, které nastane v druhé polovině příštího roku. Řekl to na sobotní tiskové konferenci poté, co jej premiér Petr Fiala (ODS) uvedl do úřadu. Premiér poznamenal, že pokud by se vyčleněné peníze na předsednictví ukázaly jako nedostatečné, je vláda připravena finance přidat.

