Lipavský: Sankce mají především střední až dlouhodobý efekt. Je potřeba Putina vyhladovět

Tématem zřejmě poslední letošní schůzky ministrů zahraničí Evropské unie bude Ukrajina a nové sankce proti Rusku. Evropská komise v devátém balíku sankcí navrhuje rozšířit seznam zboží, jehož export by měl být do Ruska zakázaný, o další položky. „Politicky je naprosto klíčové, abychom neumožňovali Rusku vést válku proti Ukrajině,“ říká Lipavský pro Český rozhlas Plus. Praha 18:54 12. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Lipavský | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Vyjednávání podpory pro sankční balík je momentálně jedna z nejviditelnějších rolí českého předsednictví v unijní zahraniční politice. Na seznamu nově sankcionovaného zboží, který Evropská komise navrhla, jsou hlavně technologické nástroje, které by ruská armáda mohla zneužít.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jak by mohly vypadat nové unijní sankce proti Rusku? Poslechněte si celé Téma dne. Moderuje Martina Mašková

Jedná se například o drony a jejich součástky, notebooky, pevné disky, fotoaparáty a další elektroniku.

Nově by se taky mělo jednat o úplném zákazu evropských investic do ruského těžařského průmyslu. Kromě toho se navíc chystá výrazné rozšíření seznamu osob se zákazem cestování a zmrazeným majetkem o asi 200 jmen spojených s útoky na ukrajinskou civilní infrastrukturu.

Naopak v devátém balíku sankcí chybí třeba zákaz vývozu diamantů, proti kterému dlouhodobě vystupuje Belgie. Vzhledem k tomu, že návrh neobsahuje výrazně politicky sporné části, dá se očekávat, že české předsednictví velmi rychle vyjedná kompromis.

Další z celé řady protiruských sankcí

Podle ministra zahraničí Jana Lipavského (Piráti) je těžké posoudit, zda na nových sankcích nastane shoda. „Na druhou stranu jsou dokumenty připravené od velvyslanců, kteří o nich dlouze v uplynulých týdnech jednali, takže očekávám, že by to mohlo projít,“ říká Lipavský.

Budoucnost i ekonomické vyhlídky Ruska vypadají chmurně. Sužují je sankce a vysoké výdaje na válku Číst článek

Před týdnem začalo platit embargo na dovoz ruské ropy námořní cestou. Na něj po Novém roce naváže i zákaz dovozu deprivovaných ropných produktů z Ruska, jako je benzin nebo nafta.

Dosavadní zákaz se však netýká Česka, Maďarska a Slovenska, které mají dočasné výjimky na potrubní přepravu ropy. Nedávno taky státy G7 schválily strop uvalený na ceny ruské ropy ve třetích zemích.

„Politicky je naprosto klíčové, abychom neumožňovali Rusku vést válku proti Ukrajině. I proto je v současných sankcích celá řada technologií, aby Rusko, Írán nebo jiné země nemohly stavět a vyrábět nové bomby a rakety. Druhou částí je potom obchodování s energiemi. Je potřeba Putina vyhladovět, aby si uvědomil, že rozpoutání krvavé války na evropském kontinentě má následky,“ míní Lipavský.

Obcházení sankcí

Podle agentury Bloomberg však cenový strop na ruskou ropu nemusí mít na rozpočet Ruska nijak zásadní dopad. „Sankce mají především střední až dlouhodobý efekt. Krátkodobě má Rusko finanční polštář, koneckonců je to takový ropný emirát, protože především vydělává na prodeji ropy a plynu. I proto je pro nás tak těžké se závislosti zbavit, ale zbavujeme se jí,“ vysvětluje Lipavský.

Sankce za dodávky íránských dronů Rusku. Evropská unie zmrazí majetek třem lidem a jedné firmě Číst článek

V současnosti se však objevují zprávy o tom, že se Rusko snaží některá opatření obcházet. Například deník The Financial Times zdokumentoval některé techniky manipulace s palubními odpovídači, aby tankery skrývaly svou skutečnou polohu. To jsou mimo jiné techniky, které Rusko nejspíš převzalo od Íránu nebo Venezuely.

Obcházení uvaleného embarga i dalších sankcí je taky tématem, kterému se momentálně unijní diplomacie věnují. Výsledkem by mohlo být i zařazení obcházení sankcí na evropský seznam trestných činů.

„S tím, jak probíhají pokusy o obcházení přichází i další sankce, které, kdybych to měl přirovnat, lepí díry. Je to proměnlivá záležitost a uvidíme, jak dlouho to bude trvat. Je ale spíš potřeba se obrnit trpělivostí,“ dodává Lipavský.

Poslechněte si celé Téma dne. Moderuje Martina Mašková.