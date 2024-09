Lipavský se vrátí z USA dříve. Sejde se s Fialou, po demisi vstup do nové strany neplánuje

Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) zkrátí cestu po Spojených státech, do Česka se vrátí v neděli namísto úterý. Řekl to v pátek České televizi (ČT). V pondělí se sejde s premiérem Petrem Fialou (ODS), zároveň rezignuje na svůj post ve vládě. New York 18:01 27. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr zahraničí Jan Lipavský řekl, že nesouhlasí s vystoupením Pirátů z vlády | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Fiala v úterý oznámil, že se rozhodl navrhnout odvolání vicepremiéra pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše (Piráti) k 30. září. Bartoš to označil za podraz vzhledem k tomu, že s ministerským předsedou jednal o několik hodin dříve a Fiala mu nic takového nenaznačil.

Premiérovi ve středu při jednání kabinetu potvrdil, že ve vládě Piráti končí, ačkoli o tom zároveň nyní několik dnů hlasují členové strany.

Lipavský ČT řekl, že nesouhlasí s vystoupením Pirátů z vlády. Ve straně skončí, do jiného politického subjektu vstoupit neplánuje. V médiích se objevily úvahy, že by ve vládě mohl zůstat jako nestraník za jinou vládní stranu.

Když vám ráno někdo podá ruku a za pár hodin vám zavolá, že je všechno jinak, je to podraz. Premiér porušil vše, co o podobných situacích stálo v koaliční smlouvě. A nezachoval ani základní lidskou slušnost. pic.twitter.com/ZHiNB62VRx — Olga Richterová - místopředsedkyně Sněmovny (@olgarichterova) September 24, 2024

Šéf diplomacie už v úterý novinářům v New Yorku řekl, že od Pirátů odejde, neboť by nebyl schopen podepsat vše, co zaznívalo na tehdejší tiskové konferenci strany ve Sněmovně.

Například poslankyně Olga Richterová řekla, že slabý premiér podlehl kmotrům. Podle šéfa pirátských poslanců Jakuba Michálka tlačila premiéra k odvolání Bartoše část občanských demokratů, a to i slovy o jeho konci.

Vyjmenoval ministry Martina Kupku, Zbyňka Stanjuru, hejtmana Jihočeského kraje Martina Kubu a místopředsedu sněmovny Jana Skopečka. Všichni to odmítli.

Pavel ke krizi

Prezident Petr Pavel v pondělí odpoledne kvůli vládní krizi postupně přijme na Pražském hradě předsedy všech pěti koaličních stran ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Pirátů. Prezident při návštěvě Spojených států v úterý uvedl, že nemůže k návrhu na Bartošovo odvolání zaujmout stanovisko, dokud nezná všechny souvislosti.

Piráti hledají nového šéfa. Nominaci získali Wagenknecht, Špoták, Šmída, Šípová nebo Leitnerová Číst článek

Sejde se tak s Fialou, Bartošem, lidoveckým předsedou Marianem Jurečkou, který má být zároveň dočasně pověřen vedením ministerstva pro místní rozvoj, dále šéfkou TOP 09 Markétou Pekarovou Adamovou a předsedou STAN Vítem Rakušanem.

Podle prezidenta je důležité, aby případná změna ve vládě neměla vliv na stabilitu situace v Česku. V situaci, kdy se řeší řada problémů, není žádoucí, aby se rozkolísal celý kabinet, případně se vedly vášnivé debaty, které by více odrážely emoce než ratio, řekl v úterý.

Od Fialy chce slyšet, jaká je jeho představa o složení vlády, kdo bude mít jaké kompetence a kdo se postará o dotažení digitalizace stavebního řízení. Tímto projektem byl ve středu pověřen ministr dopravy Martin Kupka (ODS).