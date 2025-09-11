Lipavský si předvolal ruského velvyslance. Drony v Polsku jsou dle ministra provokací Kremlu

Ministr zahraničí Jan Lipavský (nestraník, kandiduje za Spolu) ve čtvrtek rozhodl o předvolání ruského velvyslance v Česku Alexandra Zmejevského do Černínského paláce kvůli středečnímu narušení polského vzdušného prostoru ruskými drony. Oznámil to na síti X. Zmejevskij dorazil na ministerstvo odpoledne, podle diplomatických zvyklostí ho přijal náměstek ministra Jan Marian, uvedl mluvčí úřadu Daniel Drake.

„Rozhodl jsem o předvolání ruského velvyslance. Ruské drony v Polsku jsou čistou provokací Kremlu. Česko stojí pevně za Polskem. Území aliance budeme bránit,“ uvedl ministr.

Ruské diplomaty si ve čtvrtek předvolalo taky Španělsko a Nizozemsko, Polsko tak u ruského chargé d'affaires učinilo už ve středu.

Polská armáda uvedla, že v noci na středu zaznamenala 19 případů narušení vzdušného prostoru ruskými drony, proti kterým polská obrana s pomocí aliančních spojenců zasáhla. Některé země Severoatlantické aliance (NATO) po incidentu nabídly Varšavě pomoc s posílením protivzdušné obrany.

Česko je připraveno poslat do Polska vrtulníkovou jednotku pro speciální operace se třemi stroji Mi-171Š, podle ministryně obrany Jany Černochové (ODS, kandiduje za Spolu) by tak mohlo učinit do tří dnů.

Zmejevského nechal Lipavský předvolat také v únoru kvůli výhrůžkám senátorce Miroslavě Němcové (ODS) od představitelů Ruska kvůli falešnému příspěvku na síti X, který obsahoval výzvu k opětovné blokádě Leningradu. Zmejevskij byl předvolán na ministerstvo dříve také kvůli ruskému vzdušnému úderu na ukrajinská města nebo kybernetickým útokům na české instituce a kritickou infrastrukturu.

