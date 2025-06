Lipavský: Summit NATO ukázal, že Aliance jde správným směrem. Trump článek 5 nikdy nezpochybnil

Lídři zemí NATO se na summitu v Haagu dohodli na zvýšení výdajů na obranu na pět procent HDP. Vyhověli tak americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi. Česko dnes dává na obranu 2 procenta, do 10 let by to mělo být 3,5 procenta přímo na armádu a zbraně a 1,5 procenta HDP na ostatní obranné záležitosti. „Trumpovi se podařilo prosadit něco užitečného pro Evropu,“ hodnotí ministr zahraničí Jan Lipavský v rozhovoru pro Český rozhlas Plus. Praha 13:42 26. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr.) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Podle vás na tom, že se podařilo přesvědčit Donalda Trumpa, má zásluhu i český prezident Petr Pavel. O čem přesně Pavel Trumpa přesvědčil?

Řekl jsem to v nadsázce – přesvědčil ho o tom, že NATO má smysl, že je NATO užitečné a že je to důležité spojenectví. Mířil jsem tím k dvouhodinové neformální večeři, při níž seděli u jednoho stolu a měli možnost se bavit.

Generální tajemník NATO Mark Rutte ještě před summitem napsal Donaldu Trumpovi lichotivou zprávu, ve které ho hodně chválil a hodně mu děkoval. Jednal podobným způsobem s Trumpem i prezident Petr Pavel během zmíněné večeře?Nemám ten pocit. Z toho rozhovoru si myslím, že spolu komunikovali úplně normálně.

A co ostatní státníci reprezentující členské státy NATO? Také jednali s Trumpem tímto lichotivým způsobem?

To já nevím, jak spolu jednali. U těch interakcí jsem nebyl, takže je nemohu popsat.

Ptám se na atmosféru, která na summitu panovala. Řada komentátorů totiž píše, že středobodem celého summitu byl Trump a že to byl Trumpův summit.

Aliance se domluvila na bezprecedentním závazku navýšení obranných výdajů, což je něco, co potřebujeme udělat. Je to důležité. Žijeme v době, kdy čelíme řadě výzev, největší z nich je Vladimir Putin a jeho agresivní rozpínavost. My se musíme umět ubránit, takže ten tlak na navýšení výdajů je v pořádku.

Donald Trump se zároveň dívá i do Asie, kde Spojené státy očekávají také možnou eskalaci. Chtějí si tak trochu uvolnit ruce v Evropě. Je proto na místě, aby se Evropa skutečně dala do pohybu, a aniž bychom dali na obranu peníze, tak toho reálně nedosáhneme. To je prostě fakt.

Z toho hlediska dokázal Donald Trump prosadit něco velmi užitečného. A ano, do určité míry se ten summit trochu točil kolem Spojených států. Ale jsou to právě Spojené státy, které dávají přes dvě třetiny veškerých vojenských výdajů Aliance. To znamená, ta že v rámci NATO vždycky bude gravitace směřovat ke Spojeným státům.

Rusko agresorem?

Když chválíte výsledku toho summitu a chválíte Donalda Trumpa, nepovažujete za problém, že závěrečné komuniké, na rozdíl od toho loňského, neobsahuje přímé odsouzení ruské agrese proti Ukrajině?

To komuniké je velmi stručné, domlouvalo se poměrně dlouho. Summit mohl proběhnout v nervózní atmosféře, kdy jsme se mohli o těchto otázkách bavit. Ale to se nestalo. Ty věci byly vydiskutované dopředu. Rusko tam je zmíněno: ruská hrozba přetrvává.

Ale není tam zmíněno jako agresor. To je oproti loňsku nové.

Spousta věcí v komuniké není, protože je velmi zestručněné.

Ale zmínit, že Rusko je agresorem, není zase tak dlouhá věta.

Pokud byste slyšel tu debatu okolo stolu, tak Rusko je jednoznačně vnímáno jako největší hrozba pro Alianci. Aliance skutečně posílí a bude schopna Rusku jednoznačně čelit.

Dobře, ale ta zmínka se nedostala do závěrečného komuniké, je to proto, že si to nepřál prezident Trump?

Já nebudu popisovat detaily toho dojednávání. Máme solidní komuniké, máme platnou společnou obranu, máme navýšení obranných výdajů. Takže Aliance jde naprosto správným směrem.

Kde na to vzít?

Členské země Aliance se zavázaly, že do deseti let budou dávat 5 procent svého HDP na obranu a na věci s ní související. Připomeňme, že je to víc než dvojnásobek toho, kolik dnes dává Česká republika. Rodí se už na vládě představa, kde na to navyšování výdajů vezmeme?

To určitě nebude jednoduchá debata. Vládní plán, na kterém snad panuje shoda i s opozicí, je přidávat po 0,2 procenta ročně.

Tedy navyšovat postupně tak, aby ministerstvo obrany mělo kapacity naplánovat akvizice. Aby průmysl měl schopnosti při takto masivním navýšení rozpočtu dodat, aby měl kapacity. Také se velmi diskutovalo, abychom projekty dokázali dělat společně, evropsky.

Ale konkrétní představa, kde na to Česko vezme, ta ještě není?

Konkrétní představu vám samozřejmě v tuto chvíli sdělit schopný nejsem dát.

Česko se tedy zavázalo, že na obranu bude dávat 5 procent HDP, ale zatím se neví, kde se na to vezme. To se teprve bude řešit?

Musíme to rozdělit na několik částí. Za prvé, my už jsme odsouhlasili několik měsíců zpět plán jít ke 3 procentům. To znamená, že 3,5 procenta je vlastně protažením tohoto plánu v čase, v těch letech, jak to postupně nabíhá.

Zároveň se musíme skutečně detailně podívat, co znamená 1,5 procenta HDP souvisejících s výdaji na obranu. Jsem přesvědčen o tom, že velkou část těchto výdajů dneska ve skutečnosti plníme.

Podkopávat Alianci

O prezidentu Trumpovi se říká, že uvažuje ve smyslu „něco za něco“, že je transakčním politikem. Zajímalo by mě, jestli naznačil na summitu v Haagu, že bude respektovat článek 5? Tedy článek, který říká, že útok na jednu zemi bude považován za útok na celou Alianci? Bude to respektovat, pokud členské státy zvýší své výdaje na obranu?

Takto o tom nehovořil. Článek 5 ze strany Donalda Trumpa nebyl nijak zpochybněn.

Ještě před cestou na summit Trump říkal, že existuje mnoho definic toho článku. Vyznívalo to, že trochu zpochybňuje jasnou definici, která říká, že útok na jednu zemi bude považován za útok proti všem.

Nikdy jsem ze strany Spojených států nic takového nezaznamenal. Ať už mluvíme o Marcu Rubiovi, Petu Hegsethovi nebo Donaldu Trumpovi. Naopak jsem zaznamenal celou řadu vyjádření, které ho (článek 5, pozn. red.) podporují.

Španělsko po summitu uvedlo, že nebude dávat na obranu víc než dvě procenta HDP. Donald Trump v reakci na to Španělsku pohrozil, že to bude mít dopad na jeho vývoz do Spojených států. Není mi ale úplně jasné, jak by se to mohlo týkat jenom Španělska, když je součástí jednotného unijního trhu? Jak tuto Trumpovu výhrůžku vnímáte?

Je potřeba se chovat zodpovědně. Je potřeba se chovat tak, jak to vyžaduje dnešní doba. Pracovat na silné Alianci, nikoliv ji podkopávat – což se španělskému premiérovi Pedru Sánchezovi postupem trochu daří. Myslím, že je potřeba pracovat a nezpochybňovat společný závazek.

A nedalo by se vnímat to, co Trump vzkázal Španělsku, jako svého druhu vydírání? Americký prezident uvedl, že Španělé chtějí být černými pasažéry a zaplatí za to v obchodní bilanci.

Byla to velmi silná slova. Španělé se ale zavázali k plánům výstavby takzvaných capability targets, o kterých se Aliance domnívá, že mají hodnotu 3,5 procenta. Také oni tvrdí, že to splní za dvě procenta, což já si nedovedu úplně představit.

Jsou tam nějaké milníky, takže ještě určitě bude nějaká debata. Ale myslím, že realita světa je taková, že se prostředky na obranu vynaložit musí.

