Lipavský se sešel se Zemanem, probrali priority. Odmítl říct, jestli vůči němu má prezident výhrady

Kandidát na ministra zahraničí Jan Lipavský (Piráti) po úterní schůzce s prezidentem Milošem Zemanem v Lánech nepotvrdil, že je tím, ke komu má hlava státu výhrady. Připustil rozdílné názory na některé záležitosti. Se Zemanem probíral priority v zahraniční politice, debatu považuje za věcnou a korektní. Frekvence 1 nicméně odpoledne s odvoláním na dva zdroje uvedla, že Zeman Lipavskému doporučil, aby se kandidatury vzdal. Lány (Kladensko) 14:30 7. 12. 2021 (Aktualizováno: 15:06 7. 12. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kandidát na ministra zahraničí Jan Lipavský (Piráti) po schůzce s prezidentem Milošem Zemanem v Lánech nepotvrdil, že je kandidátem na člena vlády, ke kterému má hlava státu výhrady | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

Prezident Zeman v polovině listopadu řekl televizi Nova, že předpokládá, že bude vetovat návrh na jednoho ministra nově vznikající vlády. Spekulovalo se o tom, že tím, ke komu je prezident kritický, je právě Lipavský.

Bývalý pirátský poslanec se v úterý na opakované otázky novinářů k záležitosti konkrétně nevyjádřil.

„Jmenování probíhá na bázi premiér – prezident a tam si myslím, že je také potřeba se o tom dál bavit. My jsme obecně debatovali o tom, jak má proběhnout jmenování vlády,“ řekl Lipavský.

Jiří Ovčáček

@PREZIDENTmluvci Lány, právě teď. Prezident republiky 🇨🇿 Miloš Zeman přijal kandidáta na funkci ministra zahraničních věcí Jana Lipavského. 3 55

„Je potřeba postupovat podle Ústavy a opět nemohu říct nic jiného, než že je to záležitost pana premiéra, který nese seznam nominantů za panem prezidentem,“ dodal.

Rozhlasová stanice Frekvence 1 ale odpoledne s odvoláním na dva zdroje obeznámené s jednáním uvedla, že Zeman Lipavskému doporučil, aby se kandidatury vzdal.

Rozdílnost názorů

Designovaný premiér Petr Fiala (ODS) několikrát řekl, že nehodlá ustupovat z navrženého seznamu kandidátů.

Lidovecký předseda a kandidát na vicepremiéra a ministra práce a sociálních věcí Marian Jurečka v neděli v České televizi řekl, že pokud by Zeman nevyhověl návrhu na jmenování nové vlády, porušil by Ústavu, a obratem by proto následovala kompetenční žaloba k Ústavnímu soudu.

Aspirant na ministra zahraničí Lipavský: Ministr Vojtěch by neměl být velvyslancem ve Finsku Číst článek

Lipavský nechtěl na brífinku rozebírat do detailů, kde se názorově se Zemanem rozcházeli. „Jsou oblasti, kde jsme debatovali. O otázce Izraele, o V4 (Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko). Představil jsem velmi konkrétní kroky, které se vážou k české zahraniční politice, k tomu, co by česká zahraniční politika mohla dělat v těchto vztazích,“ řekl. Věří, že rozdílnost názorů není důvodem pro nejmenování vlády.

Kandidát na ministra zahraničí uvedl, že Izrael vnímá jako důležitého partnera pro Česko. Prezident dlouhodobě volá po přesunutí velvyslanectví do Jeruzaléma. Vláda k takovému kroku dosud nepřistoupila.

Lipavský vyjádřil svůj dlouhodobý postoj, že takovou věc je potřeba náležitě zvážit. „Není to otázka, ve které je namístě vyjadřovat kategorické soudy. Je potřeba se tím dál zabývat,“ dodal.

„Nelze to udělat ukvapeně a mělo by to být výsledkem mírového procesu, který, ačkoli je v takovém stavu, v jakém je, stále běží. Je to podloženo mezinárodním právem na celé řadě úrovní a je to pozice, kterou víceméně zastává poměrná část našich klíčových partnerů,“ doplnil Lipavský.

Kandidát na ministra zahraničí Lipavský vidí budoucnost v ekonomické diplomacii Číst článek

Z hlediska priorit považuje za klíčové budovat konsenzus v zahraniční politice na základě dialogu mezi vládou, prezidentem, šéfy parlamentních komor a dalšími klíčovými aktéry. Za důležité má otázky ekonomické prosperity, bezpečnosti i vztahů se světovými velmocemi – Spojenými státy, Ruskem a Čínou.

Lipavský už dříve mluvil o potřebě revize vztahů s Ruskem a Čínou. Zařazení České republiky na ruský seznam nikoli přátelských zemí je podle něj pro Česko dlouhodobě nevýhodné, považuje za důležité usilovat o normalizaci vztahů. Co se týče Číny, vidí Lipavský cestu v užší spolupráci na úrovni Evropské unie.

Za užitečný formát k hledání konsenzu považuje pravidelné schůzky nejvyšších ústavních činitelů k zahraniční politice. Podle Lipavského je přirozené, že klíčoví aktéři mají různé názory, silný konsenzus ale vidí v postojích k členství v Evropské unii, NATO, ke spolupráci se sousedními státy i Visegrádskou skupinou.