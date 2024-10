Lipavský zůstává ve vládě jako nezávislý. ‚Dostalo se mi podpory 4 předsedů koaličních stran,‘ řekl

Ministr zahraničí Jan Lipavský zůstává členem vlády i po odchodu Pirátů z kabinetu. Po úterní schůzce s ním to oznámil premiér Petr Fiala (ODS). Považuje mimo jiné za důležitou kontinuitu ve vedení české diplomacie. Aktualizujeme Praha 14:09 1. 10. 2024 (Aktualizováno: 14:16 1. 10. 2024) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr zahraničí Jan Lipavský zůstává členem vlády i po odchodu Pirátské strany z kabinetu (archivní foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Bude mi ctí pokračovat v této práci. Abych mohl pokračovat, tak se mi dostalo podpory čtyř předsedů koaličních stran,“ uvedl Lipavský. „Věřím, že budu dál moct pokračovat na tom, aby Česko bylo důvěryhodným a prozápadním partnerem,“ dodal.

Lipavský požádal o ukončení členství u Pirátů. Spolustraníkům to oznámil na internetovém fóru Číst článek

Podle Fialy předsedové zbývajících tří koaličních stran, tedy STAN, KDU-ČSL a TOP 09, podpořili to, aby Lipavský zůstal ministrem jako nestraník. O takové variantě informoval i prezidenta Petra Pavla, který podle Fialy také považuje kontinuitu ve vedení ministerstva zahraničních věcí za správnou.

Posty ministra pro legislativu a vicepremiéra pro digitalizaci se zruší. V kabinetu Petra Fialy z ODS už chybí obsadit jen křeslo ministra pro místní rozvoj. „Tady bych chtěl mít jasno do konce tohoto týdne a do konce příštího týdne, pokud to bude možné, mít definitivní složení vlády. Bez nějakých provizorií tak, aby byly všechny funkce obsazené,“ uvedl Fiala.

