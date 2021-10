Největší rekreační vesnička u Lipna. Na Kovářovském poloostrově ho vybuduje rakouský investor

„Jednotlivých budov je v rámci projektu velké množství, z toho celkového počtu 110 objektů je zhruba 60 individuálních domů,“ představil projekt Vision investor Lorenz Dorn-Fussenegger. Rakouská společnost koupila pozemek o rozloze 40 hektarů na Kovářovském poloostrově před rokem od jiné rakouské firmy.

První dům by měl stát na konci roku 2022. „Tento projekt počítá i s vybudováním infrastruktury pro celou oblast, s vybudováním čistírny odpadních vod, plánujeme výstavbu mola, také místa, kde bude možné spouštět lodě do vody. Celý resort by měl disponovat sociálním zařízením, restauracemi, možná vznikne i sportovní hala,“ popsal Tomáš Koranda, manažer marketingu skupiny Dorn-Fussenegger.

V tuto chvíli je už vydané pravomocné stavební povolení. Projekt se vyvíjí více než deset let. Původní návrh byl ještě mnohem větší.

„Muselo dojít ke kompromisu mezi místními, dotčenými orgány, chráněnou krajinnou oblastí Šumava, městysem Frymburk a dalšími,“ potvrdil Marek Ertl ze společnosti Lipno Real, který má na starosti prodej domů v projektu Vision.

Podle něj je poptávka po tomto typu ubytování na Lipensku v posledních letech velká. „Poptávka je velká a nabídka velice omezená, proto je cílem projektu nabídnout dostupné rekreační nemovitosti pro tuzemskou klientelu i klientelu ze zahraničí,“ uvedl.

Vizualizace vesničky Vision, která má vyrůst u přehrady Lipno | Zdroj: Gruppe Dorn-Fussenegger, Turistický spolek Lipenska

‚Investor reaguje na poptávku‘

Nezávislý starosta městyse Frymburk Oto Řezáč, pod který Kovářov spadá, pro ČTK uvedl, že se staví k projektu rezervovaně. Podle něj hlavně nesmí negativně ovlivnit Lipenskou přehradu.

„Frymburk jde trochu jiným směrem, více se snažíme zaměřit na takzvaný lázeňský směr rekreace. Ale chápu, že investor reaguje na poptávku,“ řekl.

Vesnička Vision má být zatím největším developerským projektem mimo samotné Lipno nad Vltavou. Podobných investic na Lipensku přibývá.

Hydrobiologové ale varují, že masová výstavba povede ke zhoršení kvality vody v přehradě. „Bohužel musím konstatovat, že asi do roku 2000 množství řas a sinic klesalo, ale v poslední době dochází opět k nárůstu,“ upozornil Petr Znachor z Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích.

Pokud poroste výstavba na březích Lipna, tak se bude zhoršovat i kvalita vody v nádrži. Zřejmě dojde k nárůstu znečištění vody živinami, zejména fosforem, a to se samozřejmě projeví nárůstem sinic,“ dodal.

Další projekty

Skupina Dorn-Fussenegger u Lipna letos dostavěla komplex Lakeside Village poblíž Frymburku. Další developerské záměry jiných investorů se týkají například pobřeží a zátok v Radslavi, Dolní Vltavici nebo v Karlových Dvorech.

Skupina Dorn-Fussenegger u Lipna letos dostavěla komplex Lakeside Village poblíž Frymburku | Zdroj: Gruppe Dorn-Fussenegger, Turistický spolek Lipenska

Přímo v Lipně nad Vltavou, kde v roce 2016 stál olympijský park Rio–Lipno, aktuálně roste Molo Lipno Resort. Nabídne sto bytů a pětihvězdičkový hotel. Součástí areálu je také 150 metrů dlouhé molo vybíhající do jezera.

Lipno je v posledních letech magnetem na realitní investice. Zájem o koupi nebo pronájem apartmánů se zvýšil až o 50 procent. Lidé kvůli pandemii koronaviru víc stojí o soukromí a rekreační nemovitosti.

Starostové některých obcí v okolí Lipna se ale obávají, že sice přibyde lidí, ale už ne peněz do obecních rozpočtů. „Přibydou odpady, ale poplatky z ubytování nebudou, protože to bude někdo, kdo to bude užívat jako svoji chatu. Obci to moc nepřinese,“ řekla Českému rozhlasu na jaře starostka Černé v Pošumaví Irena Pekárková.