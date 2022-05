Na hladinu Lipna se vrátily přívozy. Za jízdu si ale cestující mírně připlatí

„Teď chlapi pokračují na palubě, dávají prkna na podlahu a já jsem ve strojovně a připravuji centrální mazání, chladicí systém, hydraulický systém,“ líčí kapitán hornoplánského přívozu Karel Kukačka.

Oprava je největší za posledních padesát let. „Nastoupila firma, která vyměnila celou obšívku, to znamená dno, celou palubu. Udělali jsme zásadní změny, co se týče kormidelny. Dělali kormidla, ucpávky, ložiska, motor i strojní věci,“ vypráví kapitán.

Teď už přívoz Pionýr v Horní Plané září čerstvými barvami. „Chtěl bych, abychom loď do konce května připravili na provoz,“ dodává Karel Kukačka. Investice vyšla na pět milionů korun.

I kvůli vyšším cenám energií a pohonných hmot podraží jízdné. „Navýšili jsme o pět korun osoby a o pět korun jízdní kola. Původně osoba stála 15 korun, dneska stojí 20 korun, stejně tak kolo. Takže cyklista, který jel za 30 korun, teď pojede za 40 korun. Osobní vůz zůstává stále stejný, tam se pouze připlácí za osobu,“ uvádí vedoucí hospodářsko-správního odboru Horní Plané Petr Tahotný.

Už více než měsíc je na hladině přívoz Hraničář ve Frymburku. Jeho provozovatel Antonín Labaj přes zimu také udělal základní úpravy. „Na převozu jsme provedli rekonstrukce staronových hřídelí, dále opravu hydraulického zařízení a velkou opravu motoru. Vyšlo nás to zhruba na 250 tisíc korun,“ říká.

I tady museli navýšit cenu jízdného. „Cena jízdného se zvýšila pro pěší o pět korun, pro kolo o pět korun, vozidla jsme zdražili také o pět korun,“ vyjmenovává Antonín Labaj.

Přívoz už využívají první pasažéři. „Jsme tady s babičkou a miminkem, babička teď hlídá, tak se jedeme projet na kolech a zkrátíme si to na druhou stranu. Přívozem jedeme poprvé, tak jsme zvědaví,“ svěřuje se Radka Smotlachová, která dorazila s rodinou k Lipnu z Hradce Králové.

Provoz zahájil už také přívoz mezi Dolní Vltavicí a Kyselovem. Přívozy jsou turistickou atrakcí, ale zároveň je využívají při svých cestách místní obyvatelé dojíždějící za prací na druhou stranu nádrže.

V minulé sezoně zaznamenali provozovatelé úbytek cestujících. Mohlo za to chladnější letní počasí, koronavirová omezení i nedostatek zahraničních turistů.